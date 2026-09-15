Por: VALORA ANALITIK

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La plenaria del Senado negó la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. El debate concluyó con 61 votos por el no y 27 a favor de la remoción del funcionario del cargo.

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La discusión giraba en torno al viaje de Beltrán el fin de semana posterior al terremoto del 10 de agosto y a su actuación durante la emergencia derivada de este evento sísmico, misma por la que fue citado y con la que se buscaba debatir su permanencia al frente de la cartera de Vivienda.

Tras el hundimiento de la moción de censura, el Minvivienda declaró que con este resultado “gana el país” al existir un plan de trabajo para avanzar en la reconstrucción tras la contingencia.

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“Hoy gana el país porque hay un plan, hay un trabajo, hay una ruta, hay un proyecto serio, pero con responsabilidad en cada uno de los territorios”, señaló.

Previo a este debate, en la sesión del Senado del pasado 8 de septiembre se cuestionó al ministro por su gestión frente a los recientes acontecimientos y presentaron reparos en torno al ‘Plan Milagro’ diseñado para atender la reconstrucción.

En esa oportunidad, el funcionario calificó la convocatoria como una oportunidad para explicar lo que estaba haciendo el Gobierno y ofreció disculpas por la controversia.

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