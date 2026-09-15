Por: EL PILON SA

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La empresa Emdupar anunció el inicio de una intervención clave para mejorar el suministro de agua en la comuna 4 de Valledupar, un sector donde durante el último año se han presentado reiteradas quejas por la baja presión del servicio. Según la información oficial revelada por la entidad y recopilada por EL PILÓN, la obra contempla la reparación y mantenimiento del tanque de La Popa, así como la construcción de una tubería alterna que permita optimizar el sistema de abastecimiento sin suspender el suministro durante la ejecución de los trabajos.

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El plan estratégico denominado 30, 60, 90, que lidera el agente interventor Antonio R. Nieto López, marca el camino para esta optimización. Emdupar estima que los trabajos se extenderán durante seis meses, aunque se prevé que en los dos primeros meses se habilite un circuito de derivación, conocido como bypass, lo que podría elevar la presión del agua en los barrios afectados mientras continúa la obra principal.

El tanque de La Popa tiene la función de actuar como tanque de compensación: su misión es equilibrar el flujo del líquido a los diferentes sectores, especialmente a las comunas 3 y 4. No obstante, en los últimos años, esa función se ha visto limitada, lo que ha impactado negativamente la vida de los habitantes. Barrios como Los Fundadores, Dangond, Villa Taxi, Casimiro Maestre, Edgardo Pupo, Los Caciques, La Victoria, Ciudadela 450 Años, Sabanas del Valle, Tobías Daza, Álamos, El Cerrito, María Camila Sur, Villa Corelca, Cicerón Maestre y Villa Miriam han sufrido especialmente la baja presión del agua potable.

Las inconformidades con el servicio han sido constantes. En un testimonio recogido por EL PILÓN en 2021, Hernán Henker Rojas, presidente de una Junta de Acción Comunal de la comuna 4, relató que el suministro durante el día resultaba “mínimo” y muchas familias solo podían recolectar agua en horas de la noche o madrugada. “Desde siempre hemos tenido problemas con la presión del agua, durante todo el día es mínima, tanto así que no se pueden utilizar las duchas”, destacó el líder vecinal.

Emdupar señaló en 2023 que, por la conexión entre la planta de tratamiento y el tanque de La Popa, el servicio llegaba durante algunas horas, insuficiente para la demanda cotidiana. La intervención anunciada apunta a resolver de fondo esta falencia. La expectativa es que, una vez terminadas las obras, las familias de la comuna 4 cuenten con una presión de agua constante y suficiente para sus necesidades diarias, lo que representaría una mejora sustancial en la calidad de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzarán a verse mejoras en la presión del agua en los barrios afectados por la reparación del tanque de La Popa?

De acuerdo con Emdupar, se espera que durante los primeros dos meses de la intervención, al habilitar el bypass, la presión del agua comience a incrementarse en los barrios afectados de la comuna 4. Sin embargo, la culminación total de las mejoras está prevista al término de los seis meses que durarán los trabajos de reparación y optimización de la infraestructura.

¿Qué es un "bypass" en el sistema de agua potable y cómo ayuda en las obras de reparación?

Un "bypass" en el contexto de sistemas de agua potable es un circuito alterno de derivación que permite mantener el flujo y la presión del agua mientras se realizan reparaciones en la infraestructura principal. Esto evita interrupciones totales del servicio y facilita que los usuarios sigan recibiendo agua de manera continua durante los trabajos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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