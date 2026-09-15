Por: El Espectador

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La papausa rosada es una fruta que sorprende tanto por su apariencia como por su origen. Aunque su forma puede hacer que recuerde a la bien conocida guanábana, lo que la distingue es el color rosa fucsia de su pulpa al abrirse, una rareza en el mundo de las frutas tropicales. Originaria de América Central y presente sobre todo en México, Guatemala y El Salvador, la papausa es apreciada dentro de estas regiones y lleva nombres como ilama o papause, según el artículo citado.

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Esta fruta forma parte de la familia de las anonáceas, cuyo nombre científico es Annona macroprophyllata. Es un árbol de tamaño moderado, que crece entre los 4 y 7,5 metros de altura, con ramas que pueden surgir desde la base y una corteza de color marrón grisáceo pálido que emite un aroma característico. El aspecto de su fruto es una de las particularidades más marcadas: de unos 15 centímetros de longitud y hasta 900 gramos de peso, puede ser cónico, globoso o con forma de corazón. Su piel varía entre verde pálido, rosado oscuro o púrpura, y suele estar cubierta de protuberancias triangulares, aunque algunas variedades presentan superficies mucho más lisas.

Existen principalmente dos tipos de papausa: la variedad verde, con pulpa blanca y sabor dulce, y la rosada, cuya pulpa cercana a las semillas y bajo la piel adquiere ese conocido tono rosado y un sabor más ácido, lo que la diferencia claramente de la primera. A nivel interno, la fruta es blanda y cremosa, con una pulpa que va de seca a jugosa, y contiene entre 25 y 80 semillas de color café, grandes y duras.

Según el artículo, el distintivo color rosa de la papausa rosada se debe a factores genéticos que permiten la acumulación de pigmentos como las antocianinas. Estos pigmentos son los mismos que otorgan tonos rojos, morados y rosados a otras plantas, y en el caso específico de la papausa, se concentran tanto en su cáscara como en la pulpa cerca de las semillas. De ese modo, se explica el atractivo visual de esta fruta.

Respecto a su disponibilidad en Colombia, aunque se han introducido semillas de Annona macroprophyllata, su presencia comercial es prácticamente nula y se limita a pequeñas colecciones botánicas o cultivos particulares. En América Central, en cambio, la papausa se consume fresca o en preparaciones sencillas, aprovechando su sabor aromático y su textura cremosa.

¿Cuál es el origen de la papausa rosada y en qué regiones se encuentra?

La papausa rosada es nativa de América Central y se encuentra principalmente en México, Guatemala y El Salvador. Su origen está claramente vinculado a estas zonas, según lo informado en el artículo, y no se reporta cultivo significativo fuera de estos países, salvo algunos cultivos experimentales en regiones como Colombia.

¿Por qué la papausa tiene una pulpa de color rosado?

El peculiar color rosado de la papausa se debe a la presencia de compuestos conocidos como antocianinas, según se detalla en la fuente. Estos pigmentos naturales se acumulan principalmente en la piel y la pulpa cercana a las semillas de la fruta, resultado de características genéticas propias de algunas variedades de esta especie.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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