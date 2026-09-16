El presidente de Protección, Juan David Correa, advirtió sobre los retos que enfrentan los colombianos que aún no se han pensionado, en medio de los cambios que traerá la reforma pensional aprobada parcialmente por la Corte Constitucional.

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Desde el 1 de abril de 2027, los trabajadores que tengan ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos deberán realizar sus aportes al régimen público administrado por Colpensiones.

Para quienes superen ese límite, el excedente será destinado a una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), entre las que están Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia.

Correa señaló que el sistema pensional enfrenta problemas de sostenibilidad debido a factores como el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad.

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Según sus declaraciones, Colombia tiene una esperanza de vida de 77 años y una tasa de natalidad de 1,4 hijos por mujer, lo que significa que el bono demográfico se ha reducido.

También alertó sobre la baja cobertura: de cada 100 trabajadores, solo unos 35 estarían cotizando al sistema, principalmente por la alta informalidad laboral.

A su juicio, además de ampliar la cobertura y garantizar la sostenibilidad fiscal, será necesario fortalecer el ahorro voluntario para que los colombianos puedan contar con recursos suficientes durante su jubilación.

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