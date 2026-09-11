La muerte de una persona que estaba afiliada al sistema pensional puede dejar a varios familiares con derecho a reclamar una pensión de sobrevivientes. Sin embargo, que exista un vínculo familiar no significa que todos reciban automáticamente una parte de la prestación.

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De acuerdo con El Tiempo, la legislación colombiana establece unas condiciones para definir quién puede acceder a este beneficio y cómo se distribuye cuando existen varios reclamantes. Entre ellos aparecen el cónyuge o compañero permanente, los hijos y, en determinadas circunstancias, los padres o hermanos del fallecido.

En el caso de los hijos, la norma contempla como beneficiarios a los menores de edad y a quienes tienen hasta 25 años cuando acreditan que estudian y que esa condición les impide trabajar. El cumplimiento de estos requisitos debe ser comprobado ante la entidad encargada de reconocer la prestación.

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La situación cambia cuando existe una pareja que también reclama la mesada. El vínculo matrimonial o la convivencia por sí solos no bastan para obtener el beneficio, pues la legislación establece condiciones que deben demostrarse para que el cónyuge o compañero permanente sea reconocido como beneficiario.

¿Qué debe acreditar la pareja para obtener pensión de sobrevivientes?

Uno de los requisitos centrales para el cónyuge o compañero permanente consiste en acreditar una convivencia efectiva durante al menos cinco años continuos e inmediatamente anteriores al fallecimiento de la persona que recibía o causaba la pensión.

Por eso, una pareja puede encontrarse con dificultades para obtener la prestación si no cuenta con elementos suficientes que permitan demostrar esa convivencia. La administración pensional debe revisar las pruebas aportadas antes de reconocer el derecho.

Esta exigencia cobra especial importancia cuando también existen hijos que cumplen las condiciones para recibir la pensión. La distribución no depende únicamente de quien tenga un vínculo familiar con el fallecido, sino de cuáles reclamantes logren acreditar los requisitos establecidos por la ley.

La Ley 100 de 1993 estableció las bases del Sistema General de Pensiones y, posteriormente, la Ley 797 de 2003 introdujo modificaciones a sus reglas. Dentro de este marco se encuentran las disposiciones que regulan el acceso a la pensión de sobrevivientes.

¿Cuándo un hijo puede quedarse con toda la mesada?

Un hijo puede llegar a recibir el 100 % de la pensión de sobrevivientes cuando cumple las condiciones previstas para ser beneficiario y no existen otras personas con derecho a una parte de la prestación.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando una pareja reclama la pensión, pero no consigue demostrar los requisitos exigidos para ser reconocida como beneficiaria. Si tampoco existen otros familiares que tengan derecho, la prestación puede quedar en manos del hijo que sí acreditó las condiciones legales.

En ese escenario, no significa que los hijos tengan automáticamente prioridad sobre la pareja. Lo determinante es la acreditación del derecho de cada reclamante y las circunstancias particulares del caso.

Si existen varios beneficiarios que cumplen las condiciones, la pensión debe distribuirse conforme a las reglas previstas para cada grupo. Por eso, el porcentaje que recibe cada persona puede cambiar dependiendo de quiénes acrediten efectivamente su condición de beneficiarios.

Las administradoras del sistema tienen además la obligación de revisar las solicitudes y verificar que los requisitos estén acreditados. Esta revisión busca evitar que se reconozcan o cobren prestaciones sin cumplir las condiciones establecidas.

En consecuencia, determinar quién recibe la pensión de sobrevivientes no depende solamente de ser hijo, esposo o compañero permanente del fallecido. La edad, los estudios, la convivencia y las pruebas aportadas pueden definir tanto el reconocimiento del beneficio como la proporción que corresponde a cada reclamante.

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