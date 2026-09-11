El Ministerio del Trabajo enfrenta un déficit de $4,84 billones para 2027, principalmente por los recursos que se necesitan para garantizar el pago de las pensiones de los colombianos.

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Así lo explicó la ministra Natalia López Fuentes durante la presentación del presupuesto del sector ante el Congreso.

El presupuesto proyectado para el Ministerio del Trabajo y sus entidades vinculadas asciende a $66,9 billones, pero la mayor presión está relacionada con Colpensiones.

Para 2027, la entidad calcula que necesitará cerca de $96,8 billones para cubrir completamente las obligaciones pensionales. De ese monto, unos $50 billones serían recursos propios y $46 billones provendrían de transferencias de la Nación.

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La ministra señaló que el 92,3 % del déficit del sector corresponde precisamente a los recursos adicionales requeridos para cubrir las pensiones.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda confirmó una cuota de funcionamiento de aproximadamente $58,17 billones para 2027.

De esa suma, cerca de $41 billones estarían destinados a Colpensiones y otros $17 billones al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP). Sin embargo, esa asignación no alcanza para cubrir toda la necesidad estimada de Colpensiones, dejando el faltante de $4,84 billones.

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