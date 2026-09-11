El Ministerio del Trabajo enfrenta un déficit de $4,84 billones para 2027, principalmente por los recursos que se necesitan para garantizar el pago de las pensiones de los colombianos.
Así lo explicó la ministra Natalia López Fuentes durante la presentación del presupuesto del sector ante el Congreso.
El presupuesto proyectado para el Ministerio del Trabajo y sus entidades vinculadas asciende a $66,9 billones, pero la mayor presión está relacionada con Colpensiones.
Para 2027, la entidad calcula que necesitará cerca de $96,8 billones para cubrir completamente las obligaciones pensionales. De ese monto, unos $50 billones serían recursos propios y $46 billones provendrían de transferencias de la Nación.
La ministra señaló que el 92,3 % del déficit del sector corresponde precisamente a los recursos adicionales requeridos para cubrir las pensiones.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda confirmó una cuota de funcionamiento de aproximadamente $58,17 billones para 2027.
De esa suma, cerca de $41 billones estarían destinados a Colpensiones y otros $17 billones al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP). Sin embargo, esa asignación no alcanza para cubrir toda la necesidad estimada de Colpensiones, dejando el faltante de $4,84 billones.
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