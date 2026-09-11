Por: VALORA ANALITIK

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Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la reforma al sistema de pensiones, Colpensiones mantendrá el auxilio funerario.

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El fondo público explicó que este beneficio se liquida con base en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año en que ocurre el fallecimiento. Con el salario mínimo fijado en $1.750.905, los montos en pesos para este auxilio aplican bajo los siguientes rangos:

Monto mínimo (5 SMMLV): $8.754.525

Monto máximo (10 SMMLV): $17.509.050

(Vea también: Colpensiones cambia las reglas desde 2027: así quedarán las cotizaciones de miles)

Montos del auxilio que entrega Colpensiones en 2027

El valor que entrega la entidad equivale exactamente al último Ingreso Base de Cotización (IBC) reportado por el afiliado o al valor de la última mesada del pensionado fallecido.

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Asimismo, la entidad aclaró que si la suma resulta inferior a $8.754.525, se pagará el piso de $8.754.525. En caso de que la cifra supere los $17.509.050, el pago se ajustará al tope máximo fijado.

(Recomendado: Gobierno De la Espriella confirma traslado de millones de trabajadores a Colpensiones: Ya hay fecha y esto)

Respecto al mecanismo de pago, la entidad girará el dinero a la persona natural o jurídica que presente las facturas originales de los gastos funerarios.

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