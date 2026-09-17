El departamento del Chocó registró una nueva madrugada de tensión este jueves 17 de septiembre tras una seguidilla de movimientos telúricos reportada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). En un lapso inferior a una hora, tres sismos sacudieron diferentes puntos de la región, alcanzando magnitudes que oscilaron entre los 3,1 y los 3,5 en capas superficiales del terreno.

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El primero de los eventos ocurrió puntualmente a las 4:00 a. m. con epicentro en el municipio de Sipí, registrando una magnitud de 3,4 y una profundidad de 43 kilómetros. Menos de 20 minutos después, a las 4:19 a. m., un segundo movimiento de magnitud 3,1 y 38 kilómetros de profundidad sacudió la zona de Medio San Juan (Andagoya). La secuencia sísmica concluyó a las 4:46 a. m. con un tercer temblor de magnitud 3,5 y una profundidad de 45 kilómetros, localizado en el municipio de Istmina.

Estos sismos ocurren en el marco de la dinámica tectónica que afecta a la zona tras el potente terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar. Según ha explicado el SGC, este comportamiento responde a un “enjambre sísmico” caracterizado por secuencias de magnitudes importantes que evidencian los cambios sufridos en el terreno.

A más de un mes de aquel evento principal, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó el balance de los daños con corte al 15 de septiembre. Las cifras oficiales del Registro Único de Damnificados dan cuenta de 303.934 familias y 486.917 personas afectadas, así como 206.931 viviendas averiadas y 36.478 casas completamente destruidas a raíz de la emergencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.