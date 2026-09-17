El gabinete del presidente Abelardo De La Espriella sumó una nueva cabeza visible este miércoles 16 de septiembre con la posesión de Ilva Myriam Hoyos como la nueva ministra de Educación Nacional. El acto protocolario se llevó a cabo en la sede alterna de la Presidencia ubicada en la ciudad de Barranquilla, desde donde el jefe de Estado ha despachado durante las últimas jornadas.

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A través de su cuenta de X, el mandatario oficializó el nombramiento y destacó los retos que asumirá la nueva funcionaria: «Posesioné como ministra de Educación Nacional a la doctora Ilva Myriam Hoyos, una mujer con una amplia trayectoria académica y experiencia en la dirección y formación educativa. Ministra, asume una enorme responsabilidad con Colombia: trabajar por una educación de excelencia, que forme en conocimiento, valores, libertad y carácter a las nuevas generaciones».

Hoyos Castañeda llega al cargo en reemplazo de Viviane Morales, quien debió apartarse de la cartera ministerial debido a una situación de índole personal. La nueva ministra es abogada egresada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, institución donde también obtuvo su título de Doctora en Jurisprudencia, y cuenta además con un doctorado en Derecho otorgado por la Universidad de Navarra, en España.

Su trayectoria profesional está marcada por una extensa labor en el campo del derecho de familia, la bioética y la academia, siendo reconocida públicamente por su cercanía a posturas conservadoras y católicas en debates relacionados con la infancia y la moral pública. Uno de los episodios más visibles de su carrera institucional se dio durante su paso como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia entre 2009 y 2016, periodo en el que protagonizó sonados choques con el Ministerio de Educación, destacándose un recordado cruce con la entonces ministra Gina Parody con motivo de la crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Asimismo, se ha desempeñado como conjuez del Consejo de Estado.

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En el ámbito universitario, la titular de la cartera educativa ha vinculado su labor pedagógica e investigativa de manera estrecha con la Universidad de La Sabana, donde ejerció como decana de la Facultad de Derecho, directora del Instituto de Humanidades y del Centro de Investigaciones Jurídicas, consolidando un perfil técnico y académico que ahora guiará las políticas del sector educativo en el país.

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