Viviane Morales habló por primera vez de la situación familiar que la llevó a renunciar al Ministerio de Educación, luego de que su hija enfrentara un diagnóstico médico que, según relató, inicialmente fue considerado muy grave por los especialistas.

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(Vea también: Gobierno dio detalles de la salida de Viviane Morales del Mineducación: ¿qué respondió De la Espriella?)

En entrevista con Semana, la exministra contó que, apenas una semana después de asumir el cargo, recibió un mensaje de su hija mientras se encontraba trabajando en su oficina. La joven le informó que estaba en urgencias después de comenzar a presentar visión doble.

Después de permanecer seis días hospitalizada y someterse a varios exámenes, los médicos encontraron una lesión que, según explicó Morales, fue identificada inicialmente como un meningioma ubicado en el espacio cavernoso derecho del cerebro. Por la zona en la que estaba, los especialistas le dijeron que no era posible intervenirla quirúrgicamente.

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“Muy duro, pero seguí trabajando”, relató Morales en entrevista con Semana al recordar aquellos primeros días. La situación, sin embargo, cambió cuando recibió los resultados de una nueva resonancia y tuvo que tomar una decisión sobre su permanencia en el Gobierno.

“Por la noche, el dictamen era que su ojo tenía una parálisis por el nervio sexto par craneal. Quedó hospitalizada durante seis días porque debía hacerse una cantidad de exámenes. Es un tema delicado”, indicó Morales a la revista.

La entonces ministra contó que habló con el presidente Abelardo De La Espriella un domingo y le explicó lo que estaba ocurriendo. Según relató, el mandatario le respondió que entendía la situación y le recordó que un ministro podía ser reemplazado, pero una madre no.

“Un ministro es reemplazable, una mamá no”, aseguró Morales que le dijo el presidente durante aquella conversación. Poco después, decidió presentar su renuncia para acompañar a su hija en el proceso médico.

¿Que pasó con la hija de Viviane Morales?

La situación tuvo un giro inesperado después de que un grupo de neurólogos y otros especialistas analizara una nueva resonancia. Morales contó que el estudio estuvo varios días bajo revisión y que el resultado terminó siendo muy diferente al diagnóstico inicial.

Según la exministra, los médicos reportaron la desaparición de la lesión que había sido identificada inicialmente. Para Morales, quien profesa la fe cristiana, el resultado tuvo un significado especial.

“¡Un milagro!”, respondió cuando SEMANA le preguntó qué explicación encontraba para lo ocurrido. También contó que su hija comenzó a recuperar el movimiento del ojo, aunque todavía no había recuperado completamente su movilidad.

La joven, de 30 años, le habría dicho a su madre: “Mamá, volví a nacer”. Morales explicó que el diagnóstico inicial había sido especialmente duro para ella porque los médicos le habían advertido sobre la imposibilidad de operar la lesión.

La exministra aseguró que, pese al nuevo resultado, no se arrepiente de haber renunciado. “En ese momento tomé la decisión que tenía que tomar”, afirmó al recordar la determinación de apartarse del Ministerio para acompañar a su hija.

Morales también contó que durante esos días se aferró a su fe y que su familia comenzó a orar por la recuperación de la joven. “Lo único que no me puede faltar es la fe”, relató que le pidió a Dios durante uno de los momentos más difíciles.

Viviane Morales dejó una alerta sobre la salud de los maestros

Durante la entrevista, Morales también se refirió a uno de los asuntos que, según ella, encontró como una de las mayores preocupaciones al llegar al Ministerio de Educación: la situación financiera y operativa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

La exministra aseguró que el sistema de salud de los maestros atraviesa una situación crítica y cuestionó la forma en que fue estructurado durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según sus declaraciones, el gasto anual habría pasado de 3,4 billones de pesos a 5,2 billones en dos años.

Morales sostuvo además que el fondo tendría recursos para la atención en salud de los docentes solamente hasta septiembre y que sería necesario conseguir 1,2 billones de pesos adicionales. Según explicó, esos recursos se buscarían mediante un traslado desde los componentes de pensiones y cesantías hacia salud.

La exministra también habló de las cuentas pendientes que encontró en el sistema. Afirmó que existen 600.000 millones de pesos en facturas reconocidas y no pagadas, además de otros 800.000 millones correspondientes a facturas que, según dijo, continúan llegando desde 2024.

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