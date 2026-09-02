Viviane Morales dejará el Ministerio de Educación apenas tres semanas después de haber asumido el cargo en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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(Vea también: “Pecan de ignorancia”: Viviane Morales, a quienes la critican como nueva mineducación)

La exministra presentó una renuncia irrevocable, según la carta que envió al presidente el pasado 31 de agosto. En la misiva indicó que su salida se hará efectiva el próximo 7 de septiembre de 2026.

Morales explicó que una situación familiar inesperada requiere su presencia y toda su atención de manera inmediata, razón por la que consideró que no podía cumplir con la dedicación que demanda la cartera.

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“Esa circunstancia, Señor presidente, hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada”, manifestó Morales en la carta.

La exministra había asumido el cargo el pasado 7 de agosto, cuando comenzó oficialmente el Gobierno de De la Espriella. Durante su breve paso por el Ministerio, Morales había planteado su participación en el proyecto de Gobierno denominado “Patria milagro” y manifestó su compromiso con la educación como uno de los pilares para el país.

Este es el anuncio de la salida de Morales:

Colombianos: Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y… pic.twitter.com/5nbFVIh1PE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 2, 2026

De la Espriella aceptó la renuncia y despidió a Morales con un mensaje personal

El presidente respondió este miércoles 2 de septiembre a la carta de Morales y confirmó que aceptó su renuncia.

De la Espriella lamentó públicamente la salida de quien, además de haber sido ministra durante las primeras semanas de su Gobierno, fue su compañera durante la campaña presidencial.

En la respuesta, el mandatario destacó la entrega de Morales durante el corto periodo que estuvo al frente de la cartera.

“En estas tres semanas de gobierno entregaste toda tu energía, tu experiencia y tus convicciones al servicio de la educación de los colombianos”, escribió el presidente.

De la Espriella también hizo énfasis en la amistad que mantiene con Morales y aseguró que comprende la decisión de priorizar a su familia ante la situación que atraviesa. “Me duele profundamente que una circunstancia familiar inesperada te obligue a cerrar anticipadamente este capítulo”, señaló.

El presidente agregó que Morales cuenta con su afecto y sus oraciones y le manifestó que las puertas de su Gobierno y de su amistad permanecerán abiertas para ella.

Ilva Myriam Hoyos será la nueva ministra de Educación

Con la salida de Morales, el Gobierno ya tiene definida a la persona que asumirá la conducción del Ministerio de Educación Nacional. De la Espriella anunció este miércoles que Ilva Myriam Hoyos será la nueva ministra de Educación.

“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional”, informó el presidente.

Al presentar a Hoyos, De la Espriella destacó su “talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores”.

“Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, agregó.

El cambio se concretará oficialmente después del 7 de septiembre, fecha hasta la cual Morales permanecerá en el cargo.

De esta manera, el Ministerio de Educación tendrá un relevo apenas un mes después del inicio del Gobierno de De la Espriella. Morales se convierte así en una de las primeras integrantes del gabinete en dejar su cargo durante esta administración.

El presidente cerró su mensaje de despedida agradeciendo a Morales por su trabajo y dándole la bienvenida a Hoyos como nueva integrante del gabinete.

“Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam”, escribió De la Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.