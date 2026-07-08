La recién nombrada ministra de Educación, Viviane Morales, no se quedó callada y salió a defender con garras su idoneidad para asumir una de las carteras más importantes del próximo gobierno de Abelardo De la Espriella. En un picante diálogo con el periodista Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, la abogada constitucionalista y exfiscal general de la Nación respondió de frente a la ola de cuestionamientos que han lanzado varios sectores políticos y sociales por cuenta de su fe cristiana, asegurando que los ataques carecen de argumentos democráticos y están llenos de puros sesgos ideológicos.

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Morales sacó pecho por su trayectoria de más de 30 años en el servicio público —donde ha sido senadora, embajadora y hasta la autora de la famosa Ley de Cuotas— para demostrar que sus creencias personales nunca han interferido con el cumplimiento estricto de la ley. La ministra entrante tildó de prejuiciosos a sus opositores y recordó que la propia Constitución le da el derecho a cualquier colombiano, sin distinción alguna, a aspirar a cargos públicos. Además, puso como ejemplo el polémico referendo que promovió en el pasado contra la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, señalando que esa discusión se dio bajo las reglas y la voz de la democracia.

Para la nueva funcionaria de la ‘Patria Milagro’, el debate sembrado en la opinión pública nace del desconocimiento total. Morales fue tajante al afirmar que su fe y la Constitución son perfectamente compatibles, lanzando un duro dardo a sus críticos al asegurar que “pecan de ignorantes” porque los principios de la civilización occidental y las constituciones modernas tienen una clara evidencia e influencia del cristianismo, citando como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Dejando a un lado el tire y afloje religioso, Viviane Morales aprovechó los micrófonos para destapar las tres grandes líneas estratégicas que guiarán su gestión en los colegios y universidades del país a partir del 7 de agosto. La ministra designada anunció que se meterá de lleno a revisar las competencias escolares en ética y valores, meterá tijera para reestructurar a fondo el gasto en educación y enfocará los esfuerzos en fortalecer la educación técnica en las regiones, conectando las carreras directamente con las ofertas de empleo locales para asegurar que los jóvenes salgan de estudiar directo a trabajar.

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