Gustavo Petro y Francisco Barbosa llevan varias semanas teniendo discusiones por diversos temas de interés nacional, pero el tono ha subido en las últimas horas.

(Vea también: “Petro sí es jefe del fiscal en unos casos”: exfiscal, que no bajó a Barbosa de corrupto)

Desde Europa, el presidente lanzó varios cuestionamientos hacia el jefe de la Fiscalía General de la Nación y la respuesta de Barbosa fue en el mismo tono retador.

Por eso, en Blu Radio consultaron la opinión de exfiscales y aunque Eduardo Montealegre dijo estar de acuerdo con las declaraciones del jefe de Estado y dio ejemplos citando la Constitución, Viviane Morales sentó su posición en la otra orilla.

“Las palabras del presidente Petro son muy graves y demuestran su menosprecio a la Constitución”, dijo inicialmente, y luego le hizo una dura crítica:

“Es una serie de posiciones del presidente frente a instituciones de la Constitución que ha intentado desafiar. Hace un mes habló del Banco de la República, luego amenazó al Congreso y ahora dice que como jefe de Estado es el jefe del fiscal. Este no es un enfrentamiento entre el fiscal y Petro, es un enfrentamiento de Petro con la Constitución , que consagra que la Rama Judicial es independiente. No es jefe de los jueces, ni del fiscal general ni de los congresistas”.

José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, también fue consultado en la emisora y aseguró que “ambos están equivocados”.

(Vea también: ¿Se pifió Petro al decir que es el jefe del fiscal en Colombia? ¿Quién tiene la razón?)

Sobre las últimas actuaciones del fiscal criticando decisiones del mandatario, Hernández insistió en que no le corresponde a él. Recalcó que el fiscal es independiente y autónomo, pero eso tampoco lo convierte en un contralor de los actos del presidente y mucho menos debe tener una oposición política.

Además, coincidió con Montealegre en que Petro sí le puede preguntar a Barbosa, sin necesidad de ser su superior, acerca de la manera como se están adelantando los procesos sobre delitos y velar porque, efectivamente, el fiscal esté aplicando la justicia, como es su fin principal.

Sobre esto, Viviane Morales agregó que este “choque gravísimo” entre ambos no tiene sentido y reconoció que Barbosa también está fallando:

“El fiscal más allá de sus competencias, por ejemplo, dice que no dejará aprobar cierto tipo de ley. Eso no lo puede decir un fiscal porque a él no le compete decidir sobre eso y no le corresponde hacer una actuación de ‘lobby’ político frente al Congreso para que no se aprueben determinados proyectos”.