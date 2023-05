Desde las instalaciones principales de la Fiscalía, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dio a conocer a la opinión pública que su familia saldrá del país por motivos de seguridad.

Esta decisión del funcionario se dio a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien despertó toda una controversia al asegurar que es el jefe directo de Barbosa.

“En los próximos días saldrá del país mi familia por temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado”, dijo el fiscal general en una rueda de prensa.