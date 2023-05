Una pelea cazada es lo que tienen el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, quienes este viernes 5 de mayo han estado lanzándose pullas y ratificando sus serias diferencias, que vienen incluso de tiempo atrás.

(Vea también: Iván Duque metió leña al fuego: tildó a Petro de “emperador” y defendió al fiscal Barbosa)

Ahora, la discusión que tienen surgió por un trino del presidente en el que aseguró que el fiscal Daniel Hernández tendría alianzas con el ‘Clan del Golfo’, pues es señalado por el periodista Gonzalo Guillén de que la Fiscalía ya sabía de la lista de 200 homicidios que cometió ese grupo criminal.

Por qué Gustavo Petro le pelea al fiscal Francisco Barbosa

“En la investigación de dirigentes del ‘Clan del Golfo’ se detectó que iban a asesinar a 200 personas, entre los interceptados estaba el ‘Ñeñe’ Hernández, quienes hicieron ese seguimiento fueron puestos presos, agentes de la fuerza pública. Los fiscales del caso tenían el listado de los 200 que iban a matar, con sus nombres y datos personales, ellos fueron asesinados. ¿Por qué no se les avisó?, ¿por qué no hay capturados?”, explicó el presidente en un video.

“El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa”: Pdte. @petrogustavo. Declaración a medios del Presidente Petro desde la Universidad de Salamanca (España). pic.twitter.com/z96eCfTrQ4 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 5, 2023

A partir de ese caso, Barbosa aseguró que el presidente puso en riesgo a la familia del fiscal Daniel Hernández y a ese funcionario, quien además es víctima de la masacre de La Rochela por el asesinato de su padre a manos de los paramilitares.

Es así que comienza la disputa entre el fiscal general de la nación y el mandatario, pues Petro asegura que no se ha acelerado la investigación y Barbosa no atiende su llamado.

Por esa razón, aseguró que le debe obedecer: “El fiscal olvida una cosa: que la Constitución le ordena, yo soy el jefe de Estado. Por lo tanto, soy el jefe de él”, declaró el presidente. A lo que el funcionario le respondió en Caracol Radio: “Si él cree que es jefe mío, que me declare insubsistente y que declare un golpe de Estado judicial en Colombia. Es gravísimo, pone en riesgo la democracia del país”.

Esas declaraciones despertaron incluso el rechazo de la Corte Suprema de Justicia, que le pidió sensatez a Petro: “La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política porque desconoce la autonomía e independencia judicial, claúsula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencia del Estado social de derecho”.

Sin embargo, Petro de nuevo volvió a contestar, le respondió a la Corte y de nuevo atacó a Barbosa: “No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado. Soy representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo. El asesinato de 200 personas, ¿no es un crimen contra la humanidad?”.

El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me… https://t.co/fYVxvjQIFa — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2023

Y finalizó cuestionando al ente acusador: “El jefe del Estado, ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?. Si no obtengo respuesta y la justicia, léase Fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad, ¿no puede activar el presidente los mecanismos que la Contitución y el Derecho internacional le confieren para que exista justicia?”.