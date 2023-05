La visita del presidente Gustavo Petro a Europa ha dejado todo tipo de noticias e informaciones; algunas relevantes y de importancia, otras que han dado para hablar en las redes por ser curiosas, como el mandatario y la guitarra. Sin embargo, en ‘Lo sé todo’ dedicaron un buen tiempo a los tenis de Irene Vélez, con los que asistió a los eventos con la realeza española y que dieron para muchas críticas.

Como pasó con Verónica Alcocer, por el vestido que usó y que despertó comentarios de Mary Méndez de ‘La Red’, ocurrió algo similar con Ariel Osorio, Elianis Garrido y ‘Mafe’ Romero. Pero no solo fueron opiniones o comentarios, también hubo un fragmento para supuestas recomendaciones a la ministra de Minas y Energía, que terminaron siendo espacio para sacarle chiste al asunto.

(Lea también: La coronación del rey Carlos III tendrá su propio emoji para interactuar en redes)

En la tarde del 5 de mayo, desde que empezó la presentación de Osorio, parecía que iban a dar de qué hablar con sus comentarios, así como lo han hecho en anteriores oportunidades con temas delicados: “El palo que le han dado, no digo que nosotros, porque hasta ahora vamos a empezar, en las redes sociales nacionales e internacionales, a nuestra ministra de Minas”. El mismo conductor resaltó que este tipo de eventos y visitas tienen “protocolos para cumplir”.

Después, fue turno para Elianis Garrido y el énfasis que hizo al decir que Irene Vélez eligió su pinta con “tanto esmero” y siguió ‘Mafe’ Romero leyendo el tuit de la funcionaria para responder a los críticos. Pero su compañera volvió a intervenir y calificó el texto: “Mi cuerpo, territorio soberano. El nombre de la poesía”.

Al reconocer que la ministra tenía buena retórica para defenderse, empezaron los señalamientos y Romero fue la primera:

Y no dejaron pasar la oportunidad de relacionar la visita gubernamental a España, para especular con lo que pasaría si van a la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra, un evento lleno de historias extrañas. Y ayudados por recursos gráficos, los presentadores dieron las supuestas opciones que tendría Irene Vélez para ir a ese evento con tenis.

Sobre la primera imagen, dijeron que era la oportunidad para que se vistiera con ‘bling bling’, con un estilo urbano y contrastando los tonos. Con la segunda ilustración, pusieron la cara de la jefa de la cartera de Minas y Energía en un disfraz de unicornio, afirmaron que era de estilo europeo, como un unicornio inspirado en cuentos de hadas y reyes. Y en la tercera, con la pinta de hacer ejercicio, citaron las palabras de Vélez para resaltar que eso era para mostrar “soberanía de su cuerpo”.

Lee También

Para cerrar la sesión de palo, que anticipó Ariel Osorio, él mismo dijo: “Vamos a ver con qué pinta particular sale y con qué texto inspirador sale, porque para responder tiene todo listo”. Pero Elianis Garrido fue más dura con su afirmación, alejándose de las burlas y con tono serio:

“Uno es libre de ponerse lo que uno quiera sobre su cuerpo soberano, como dijo la ministra. Sin embargo, hay sitios de sitios y cosas de cosas. Usted, vecina, no va a ir a misa en vestido de baño. No va a ir a playa con la ropa que va a misa. No va a ir a conocer a la suegra con la ropa que va el fin de semana con las amigas a perrear hasta abajo. Hay que aprender a estar”.