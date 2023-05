Por estos días, Gustavo Petro es noticia a nivel nacional e internacional por su vista a España en donde compartió con los reyes Felipe VI y Letizia, así como con otros diplomáticos europeos.

(Vea también: La millonada que cuesta parte del ‘outfit’ de Verónica Alcocer en visita al rey de España)

Sin embargo, este jueves 4 de mayo, hubo un suceso que llamó la atención entre los ciudadanos, ya que el jefe de Estado colombiano apareció en la Confederación de Organizaciones Empresariales, con guitarra en mano, como parte de una de las dinámicas del evento.

Y es que la foto que compartió Antonio Garamendo, presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales, provocó revuelo en las plataformas digitales, pues a muchas personas les causó gracia la imagen, mientras que otras recordaron la polémica similar que hubo con el expresidente Iván Duque.

En las redes sociales no se la rebajaron a Gustavo Petro por aparecer con una guitarra durante un evento en España, teniendo en cuenta el antecedente de Duque tocando el instrumento hace unos años.

Es por ello que varias personalidades se refirieron al hecho, como el periodista Daniel Samper Ospina, quien, a través de Twitter, compartió la foto de Petro con el mensaje: “Escribe la canción que está cantando”.

Lee También

Como era de esperarse, las reacciones al trino de Samper no tardaron en llegar, pues los usuarios respondieron con memes a la publicación del escritor. Acá, algunos:

🎶So we’ll march day and night by the big cooling towers

They have the plant, but we have the power🎶

– Ahora una clásica pic.twitter.com/RlG89UaWCV

— Cesar Medina (@MedinaCulma) May 4, 2023