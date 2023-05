El presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer fueron recibidos por los reyes de España, Felipe VI y Leticia Ortiz, quienes con gran protocolo les dieron una gran bienvenida. El jefe de estado y su esposa llegaron un Rolls-Royce Phantom modelo 1952 a la plaza, rodeada por cerca de 600 guardias de caballería, infantería y motorizados.

Mientras avanzó el acto protocolario y se los vio caminar, llamó bastante la atención que Petro no llevaba puesto el frac, el vestido masculino de máxima etiqueta que se debe llevar en este tipo de ocasiones. Según señaló el primer mandatario en entrevista para La W, decidió no llevarlo porque considera que es un símbolo de elite, y antidemócrata.

“No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, dijo desde Madrid en una entrevista con la emisora W Radio.