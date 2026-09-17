Por: El Espectador

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Brigitte Baptiste ha decidido dejar la rectoría de la Universidad Ean tras siete años al frente de la institución. La renuncia será efectiva hasta el próximo 30 de octubre, según lo comunicó la universidad en un mensaje oficial. En dicho texto, la institución destacó el trabajo y los aportes de Baptiste durante su gestión, señalando el impacto positivo que tuvo en la ejecución de las prioridades institucionales trazadas por los órganos directivos de la universidad.

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La Universidad Ean, reconocida por su apuesta en el emprendimiento sostenible, subrayó que estos años de trabajo bajo el liderazgo de Baptiste dieron como resultado una propuesta académica más sólida, capaz de enfrentar los retos actuales que tiene el país. Entre los avances destacados figuran la creación del programa Becas por Colombia, orientado a abrir nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores, así como el fortalecimiento de la presencia regional de la universidad y la ampliación de su comunidad estudiantil.

Durante este periodo, la propuesta de valor de la universidad se consolidó alrededor del emprendimiento y la sostenibilidad, dos conceptos que se integraron plenamente en la vida institucional. Paralelamente, se establecieron alianzas con el sector empresarial que permitieron ampliar las oportunidades tanto para estudiantes como para egresados, un elemento resaltado por la universidad en su comunicación oficial.

En el comunicado se expresa gratitud hacia Baptiste, valorando su dedicación a la institución y su contribución en este periodo de profunda transformación. También se hace énfasis en la importancia de la continuidad del proyecto educativo, reafirmando el compromiso con los retos que enfrenta la universidad hacia el futuro. La salida de Baptiste marca así el inicio de un nuevo ciclo para la Ean, alineado con la visión de largo plazo definida por la Sala General y el Consejo Superior de la universidad.

Aunque deja el cargo de rectora, Baptiste continuará vinculada a la Ean como profesora emérita y estará al frente de la cátedra "Ecología para el Emprendimiento", desde donde seguirá aportando a la formación en sostenibilidad, educación e innovación. Su trayectoria profesional incluye su formación como bióloga en la Pontificia Universidad Javeriana, una maestría en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida y un doctorado honoris causa en Gestión Ambiental de Unipaz. Fue directora durante una década del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y es reconocida por su liderazgo en temas ambientales, biodiversidad y diversidad de género.

¿Qué cambios impulsó Brigitte Baptiste en la Universidad Ean durante su rectoría?

Durante su período como rectora, Brigitte Baptiste lideró el fortalecimiento de la propuesta académica, priorizando la sostenibilidad y el emprendimiento. Entre los logros se destaca la creación de Becas por Colombia, el aumento de la presencia regional de la universidad, el crecimiento de la comunidad estudiantil y la consolidación de alianzas con el sector empresarial, iniciativas orientadas a preparar mejor a los estudiantes para responder a los retos del país.

¿Cuál será el papel de Brigitte Baptiste en la Universidad Ean tras su renuncia?

Tras dejar la rectoría, Brigitte Baptiste seguirá vinculada como profesora emérita y liderará la cátedra "Ecología para el Emprendimiento", desde donde aportará a la comunidad académica y continuará participando en los diálogos relacionados con sostenibilidad, educación e innovación dentro del contexto universitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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