Por: Noticiero 90 minutos

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Carlos Aponte, reconocido periodista y comunicador social egresado de la Universidad Autónoma de Occidente y miembro del equipo de Noticiero 90 Minutos, impulsa una campaña de recolección de ayudas con el objetivo de brindar apoyo humanitario a los municipios seriamente afectados por el reciente sismo, en especial Roldanillo, que figura como una de las localidades más golpeadas por la emergencia, según información publicada por Noticiero 90 Minutos.

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La solidaridad se materializa en la recolección de productos de primera necesidad, entre ellos alimentos no perecederos, agua, ropa y otros elementos destinados a las familias que enfrentan pérdidas y dificultades derivadas del terremoto. El centro comercial Zona 65 —ubicado en la calle 13 con carrera 65, al sur de Cali— actúa como principal punto de acopio, permitiendo que la ciudadanía caleña se vincule y contribuya de forma directa a aliviar la situación en Roldanillo y otros municipios del norte del Valle del Cauca.

Detrás de esta cruzada social existe una motivación profundamente personal para Aponte. De acuerdo con información compartida a medios, la tragedia que desencadenó el sismo impactó directamente a su núcleo familiar. Ante la adversidad y el duelo, el periodista optó por transformar su dolor en un llamado a la acción solidaria, movilizando a la comunidad y convirtiendo la pérdida en una iniciativa colectiva, tal como lo refleja su liderazgo visible en la campaña.

El propósito central es que las donaciones lleguen efectivamente a quienes más lo requieren y que sean entregadas personalmente, reforzando así el vínculo de apoyo y empatía con los damnificados. Además, Aponte anunció que él y un grupo de colaboradores se desplazarán hasta Roldanillo para participar de manera activa en la entrega de las ayudas y llevar un mensaje de esperanza a los hogares afectados.

Esta campaña resalta la doble faceta de Aponte: la del comunicador de amplia experiencia y la del ciudadano que, al ser también víctima, elige acompañar y asistir a quienes atraviesan situaciones similares. El ejemplo impulsa una reflexión sobre el valor de la solidaridad y el compromiso social en contextos de desastre.

¿Dónde se puede donar ayudas para damnificados del sismo en Roldanillo según la campaña liderada por Carlos Aponte?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la ciudadanía puede entregar sus donaciones en el centro comercial Zona 65, ubicado en la calle 13 con carrera 65, en el sur de Cali. Allí se recolectan alimentos, agua y elementos básicos destinados a los municipios más afectados como Roldanillo.

¿Qué motivó a Carlos Aponte a iniciar la recolección de ayudas humanitarias tras el sismo?

Según la información proporcionada, Carlos Aponte fue impulsado por la tragedia personal sufrida en su familia a raíz del sismo. Esa experiencia de pérdida lo llevó a transformar el duelo en una oportunidad para acompañar y ayudar a otras personas en condiciones similares, liderando así esta campaña de solidaridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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