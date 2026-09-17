Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia acaba de vivir una renovación importante en la conformación de su Sala Especial de Instrucción, luego de que este jueves 17 de septiembre la Sala Plena eligió a cinco nuevos magistrados para reemplazar a quienes culminan su periodo de ocho años. Entre los salientes se encuentran Cristina Lombana, César Reyes, Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda y Héctor Alarcón, quienes conformaron la primera generación de magistrados de esta sala y dejarán oficialmente sus cargos el 8 de octubre.

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De acuerdo con la información publicada por El Espectador, el alto tribunal actuó con antelación para evitar vacantes o cargos en encargo, reuniendo a los magistrados de la Sala Plena, particularmente a los de la Sala Penal, en los días previos a la elección. El objetivo era analizar los perfiles de los postulados y procurar una votación unificada, garantizando así un relevo sin sobresaltos en la fallida judicial.

Los nuevos miembros elegidos son Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego. Bermúdez Sánchez, quien asumirá el lugar de Cristina Lombana, cuenta con amplia experiencia como magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, cargos en la Procuraduría General de la Nación y en el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. Hernández Zambrano, quien reemplazará a Francisco Farfán, ha sido fiscal en varias seccionales y dirigió el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Pasto. Fonseca Alvarado, quien ocupará la plaza de Héctor Alarcón, tiene experiencia como conjuez en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), asesor privado y académico en universidades.

Por su parte, Susana Quiroz Hernández tomará el puesto dejado por César Reyes. Viene de ser magistrada en el Tribunal Superior de Bogotá y suma más de 13 años como fiscal delegada en Bucaramanga y en varios municipios de Santander. En el caso de Marco Antonio Rueda, quien será reemplazado por Adriana Cecilia Alarcón Gallego, esta última es recordada por liderar la investigación del feminicidio de Yuliana Samboní y se ha destacado en cargos en la Fiscalía y en el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

La nueva composición de la Sala Especial de Instrucción acompañará al magistrado Misael Rodríguez, cuyo periodo concluye en 2027. A ellos les corresponderá investigar y procesar a altos funcionarios, como congresistas, alcaldes, gobernadores y miembros de las Fuerzas Militares. Como reseñó El Espectador, esta nueva etapa busca superar los escándalos, conflictos internos y denuncias que marcaron a la generación saliente de togados, quienes enfrentaron a lo largo de ocho años varias controversias de tipo laboral y personal, aún sin total resolución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema?

Los nuevos magistrados elegidos por la Corte Suprema de Justicia son Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego. Ellos reemplazarán a los magistrados salientes de la Sala Especial de Instrucción y estarán acompañados por el magistrado Misael Rodríguez, quien permanece en el cargo hasta 2027.

¿Cuál es la función de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia?

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se encarga de adelantar investigaciones y procesos penales contra altos funcionarios del Estado, como senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores y altos mandos militares. Su objetivo principal es garantizar la investigación imparcial y el juzgamiento de personas con fuero constitucional ante el alto tribunal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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