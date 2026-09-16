Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Germán Olano Becerra, excongresista del Partido Liberal, por haber participado en el denominado carrusel de la contratación que afectó a la ciudad de Bogotá. Según lo informado por la Sala Penal del alto tribunal, Olano fue hallado responsable de irregularidades en la adjudicación de contratos para la construcción de la Fase III del sistema de transporte TransMilenio, específicamente en la calle 26, mediante el contrato número 137 de 2007 correspondiente al Grupo IV.

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Este fallo confirma lo que había determinado anteriormente la Sala Especial de Primera Instancia, tras analizar un extenso expediente judicial. Durante el proceso, la defensa de Olano Becerra apeló la condena, pero la Corte consideró que existían suficientes pruebas para mantener la decisión en su contra. El delito principal que se le atribuye es el de interés indebido en la celebración de contratos, y se estableció además que no hubo ninguna violación a sus derechos fundamentales ni prescripción del caso.

La investigación judicial concluyó que Olano Becerra llevó a cabo gestiones y facilitó la adjudicación de obras públicas a ciertos contratistas, todo a cambio de beneficios económicos. Por estos hechos, el excongresista aceptó sentencia anticipada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema enfatizó que la decisión no se basó únicamente en una declaración testimonial, sino en un conjunto de evidencias: varias declaraciones, documentos relacionados con el proceso licitatorio, información financiera, soportes de pagos y una grabación relevante aportada al expediente. Todos estos elementos, de acuerdo con el tribunal, se complementaron y permitieron confirmar la hipótesis del delito.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando fue acordado un soborno de COP 1.750 millones a Olano para interferir en la adjudicación del contrato de la Fase III de TransMilenio en la calle 26, conforme lo halló la Sala de Primera Instancia en enero de este año. Este episodio hace parte de un esquema más amplio de corrupción conocido como el carrusel de la contratación, que involucró a funcionarios públicos y empresarios, y tuvo lugar durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas entre 2008 y 2010.

En este contexto, los empresarios Miguel, Manuel y Guido Nule fueron también procesados por falsificación de documentos y pago de sobornos para quedarse con contratos, desviando recursos públicos a sus propias empresas. Tanto Samuel Moreno como su hermano, el exsenador Iván Moreno, fueron señalados como líderes de esta red de corrupción y condenados por su responsabilidad.

¿Qué delitos cometió Germán Olano Becerra según la Corte Suprema de Justicia?

De acuerdo con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Germán Olano Becerra fue condenado por interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito, debido a su participación en adjudicaciones irregulares y gestiones a favor de contratistas a cambio de sobornos en la Fase III de TransMilenio.

¿En qué consistió el carrusel de la contratación en Bogotá?

El carrusel de la contratación fue un escándalo de corrupción que involucró a funcionarios públicos y empresarios en Bogotá, quienes manipularon procesos licitatorios y entregaron obras a cambio de pagos ilegales y comisiones. El caso se centró en contratos para la construcción de la Fase III de TransMilenio y el mantenimiento de la malla vial durante el gobierno de Samuel Moreno, según información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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