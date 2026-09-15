Por: Canal Uno

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Concluyó el juicio por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, asesinado en la madrugada de Halloween de 2025.

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Fiscalía sostiene que las pruebas son concluyentes

La Fiscalía General de la Nación solicitó condenar a los dos señalados como responsables del homicidio del estudiante, quien falleció tras recibir una golpiza al salir de un centro nocturno en la noche de Halloween.

Videos de seguridad fueron clave en el juicio

El ente acusador expuso ante el juez que las pruebas presentadas, incluidos los videos de cámaras de seguridad, corroboran que Juan Carlos Suárez y Ricardo González golpearon a Moreno, primero derribándolo y luego atacándolo cuando se encontraba en el suelo.

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La víctima murió horas después

De acuerdo con la investigación, el joven fue trasladado a un centro médico tras la agresión. Sin embargo, horas después falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Fiscalía solicita fallo condenatorio

En consecuencia, la Fiscalía pidió formalmente que se emita fallo condenatorio contra los dos procesados por el delito de homicidio agravado. Ahora, la decisión final quedará en manos del juez del caso.

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