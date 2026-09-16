Por: Portal Bogotá

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La región de Bogotá y Cundinamarca enfrenta retos importantes para garantizar el acceso al agua potable y proteger los ecosistemas frente a la amenaza del fenómeno de El Niño, previsto para 2026. Según Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), más de 185 millones de pesos se han movilizado como respuesta a la disminución de los caudales y los problemas en los sistemas de abastecimiento en varios municipios afectados por la variabilidad climática. Las acciones lideradas por la EPC se concentran en los municipios de Pulí, Topaipí y Viotá, como informó la entidad.

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En el caso de Pulí, ubicado en la provincia de Magdalena Centro, la actividad se centró en recuperar las condiciones operativas de la red local. Se invirtieron 17,4 millones de pesos en la compra y traslado de 300 metros de tubería, distribuidos entre PVC y polietileno, para mejorar la conducción del agua y beneficiar de manera directa a 1.197 habitantes, siguiendo datos reportados por EPC.

Topaipí, que pertenece a la provincia de Rionegro, sufrió una disminución de sus fuentes hídricas y recibió apoyo a través de la entrega de 1.200 metros lineales de tubería en polietileno de alta densidad (PEAD). Esta gestión, valorada en 41,3 millones de pesos, busca fortalecer las líneas de conducción tanto en el casco urbano como en el centro poblado San Antonio de Aguilera, beneficiando a 1.500 habitantes.

En Viotá, dentro de la provincia de Tequendama, se optó por la operación de carrotanques durante 21 días, entre el 6 de agosto y el 11 de septiembre, debido a la caída crítica en los caudales. Esta medida, con una inversión de 26,7 millones de pesos, permitió el suministro de agua potable a 13.500 personas. EPC indicó que, como medida adicional, se dejará un carrotanque en comodato al municipio para facilitar la respuesta ante emergencias futuras.

Por otro lado, la situación de Guayabetal, diferente a lo relacionado con el fenómeno de El Niño, moviliza una inversión cercana a los 100 millones de pesos para atender daños en la infraestructura vial y restablecer el acueducto urbano. Según un comunicado de EPC, esto incluye el suministro de una unión dresser para normalizar el acueducto, la prolongación de líneas de conducción y la operación de carrotanques desde el 4 de septiembre. Una obra complementaria, proyectada en el Puesto de Mando Unificado (PMU), busca instalar una derivación de 500 metros para atender a 3.108 habitantes.

El gerente de EPC, Jorge Enrique Machuca López, afirmó que la entidad sigue presente en los municipios afectados y destaca la importancia del trabajo articulado para garantizar el acceso al agua potable, manteniendo coordinación y monitoreo permanente con las autoridades locales.

¿Qué acciones tomó Empresas Públicas de Cundinamarca para garantizar agua en Pulí, Topaipí y Viotá?

EPC invirtió en soluciones técnicas y logísticas, incluida la mejora de redes de tuberías y la operación de carrotanques, con recursos destinados específicamente a cada municipio según sus necesidades, beneficiando a miles de habitantes afectados por la escasez de agua.

¿Cuál es la inversión prevista para restablecer el acueducto en Guayabetal y qué incluye?

La inversión ronda los 100 millones de pesos y contempla suministros especiales, prolongación de líneas de conducción y el funcionamiento de carrotanques, así como una solución estructural proyectada desde el sector Perdices, para atender tanto el casco urbano como el sector de Villa Ximena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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