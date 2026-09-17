Por: EL PILON SA

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La construcción de la Institución Educativa José Eugenio Martínez, ubicada en Valledupar, ha generado inquietudes notables en la comunidad de la urbanización Manantial. De acuerdo con denuncias de los residentes, la obra no contempló la construcción de un muro independiente que separe el nuevo colegio de las viviendas del sector, lo que ha dado lugar a una serie de preocupaciones sobre la integridad y seguridad de las casas aledañas.

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Yoli Guerra Balcázar, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Manantial, relató que tuvo una reunión con el ingeniero Duber Durán, quien fue encargado de la obra. Durante este encuentro, Guerra manifestó a Durán las inquietudes de los vecinos respecto a la falta del muro separado. Según Guerra, la respuesta del ingeniero fue tajante: informó que la construcción ya había sido concluida y entregada a la Gobernación del Cesar, deslindando así a la empresa constructora de nuevas obras o adecuaciones.

Guerra denunció que "la pared de nuestras casas, la de los patios, es la que han utilizado para la obra, dejándonos sin un refuerzo y debilitando las viviendas de este sector". La líder vecinal señaló su disposición a expresar públicamente esta situación durante la eventual entrega oficial de la institución, con la esperanza de que la gobernadora escuche sus peticiones y se tomen medidas para subsanar las afectaciones.

La comunidad afectada insiste en que las paredes de los patios, que se han empleado como límite para el colegio, son estructuras originales de las viviendas, no diseñadas para servir como barrera de una edificación pública. Durante la construcción, estos muros fueron pañetados —es decir, recubiertos con una mezcla para darles mejor acabado— por la cara que da hacia la institución educativa, pero no se reforzaron ni se construyó un nuevo cerramiento.

La petición principal de los habitantes de Manantial es que se edifique un muro propio para la nueva institución educativa o, al menos, se instale un cerramiento adecuado que garantice la protección y resguardo de las viviendas colindantes. De acuerdo con Guerra, la urbanización está compuesta por 185 casas, de las cuales cerca de 45 resultaron afectadas por la situación actual, lo que subraya la magnitud del problema en el barrio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué problemas causa la falta de un muro entre la institución educativa y las viviendas en Manantial?

La ausencia de un muro independiente entre la Institución Educativa José Eugenio Martínez y las viviendas de Manantial deja desprotegidas las casas, ya que se utilizan paredes de patios particulares como límite para el colegio. Esto debilita la seguridad y estructura de las viviendas, además de generar inquietud entre los propietarios, quienes consideran que su integridad física y patrimonial puede verse comprometida por la falta de un cerramiento adecuado.

¿Cuántas viviendas de la urbanización Manantial están afectadas por la construcción del colegio?

Según indicó Yoli Guerra Balcázar, presidenta de la Junta de Acción Comunal, la urbanización Manantial cuenta con 185 viviendas, de las cuales aproximadamente 45 han resultado afectadas por la falta de un muro propio que separe la nueva institución educativa de las casas, lo que ha impulsado a la comunidad a exigir soluciones a las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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