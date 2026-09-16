Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Valledupar inició este 16 de septiembre de 2026 la socialización de la revisión de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, con una jornada que reunió a autoridades municipales y equipo técnico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El POT es el instrumento que define cómo, dónde y bajo qué condiciones se puede construir, qué suelos proteger, hacia dónde puede crecer la ciudad y cómo se proyectan servicios públicos, movilidad y espacio público. Esta revisión es obligatoria porque el Acuerdo 011 de 2015, que dio vida al POT actual, ya venció en sus contenidos de corto y mediano plazo, y solo siguen vigentes las reglas de largo plazo.

Sigue a PULZO en Discover

La socialización inició con el diagnóstico de cinco problemáticas principales: presión sobre la naturaleza, brechas entre la zona urbana y rural, una economía poco equilibrada, expansión urbana sin soporte suficiente y escasa articulación regional. Según la administración municipal, la actualización del POT va mucho más allá de ajustar mapas y normas: parte de estudios rigurosos para entender las nuevas dinámicas territoriales. Laura Garrido, jefa de la Oficina Asesora de Planeación, explicó que el proceso empieza localizando fuentes hídricas, zonas de riesgo y áreas protegidas, para garantizar que el ordenamiento parta desde las determinantes ambientales.

El equipo de la Universidad Distrital fue claro en que el ordenamiento debe proteger las cuencas de los ríos Guatapurí y Cesar y delimitar humedales como María Camila, El Eneal y Sicarare. Además, advirtió sobre la presión sobre las rondas hídricas y la ocupación informal, y señaló la importancia de estudios de riesgo para prevenir desastres y planear posibles reubicaciones. Un dato relevante: el 36,37% de las rondas hídricas del municipio enfrenta presiones significativas.

La brecha rural-urbana preocupa: la pobreza extrema afecta al 23% de la población rural, contra solo 2,8% en la ciudad. Por eso, el nuevo POT debe mejorar acceso a servicios y equipamientos rurales. El déficit de espacio público es otro reto: Valledupar registra 6,66 m² de zona verde por habitante, lejos de los 15 m² recomendados por el Decreto 1504. Además, la revisión busca evaluar el déficit de vivienda urbana y rural, fundamental para planear dónde, cómo y cuánta vivienda de interés social y prioritario, VIS y VIP, puede construirse, con base en condiciones de servicio y riesgo.

En cuanto al suelo rural, el diagnóstico muestra que Valledupar tiene 30,75% de áreas rurales subutilizadas pese a su vocación agrícola, mientras que otras actividades productivas sobreexplotan el 25,3%. El estudio recomienda fortalecer la reconversión agrícola y la logística, y apunta a que la expansión urbana no avance sin el respaldo adecuado de servicios, movilidad y espacio público. Finalmente, la articulación de Valledupar con la región Caribe sigue débil, y mejorarla es clave para crecer como nodo logístico y agroindustrial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar?

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Valledupar es fundamental porque fija las reglas para el crecimiento ordenado de la ciudad, con criterios ambientales, seguridad, vivienda, servicios y desarrollo económico. Sin un POT actualizado y robusto, el municipio enfrentaría riesgos de crecimiento desordenado, afectaciones ambientales y desigualdad territorial, como se evidenció en el diagnóstico presentado por la Universidad Distrital.

¿Cuáles son los principales problemas ambientales detectados en la revisión del POT de Valledupar?

En la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar, el equipo técnico identificó como mayores retos la protección de las cuencas de los ríos Guatapurí y Cesar, la presión sobre las rondas hídricas (con un 36,37% de afectados), la ocupación informal, la intervención sobre humedales y la afectación al bosque seco tropical. Estos factores exigen medidas de protección y estudios de riesgo para guiar un desarrollo más sostenible y seguro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.