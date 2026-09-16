Por: EL PILON SA

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El talento audiovisual de Valledupar se destacó con fuerza en la más reciente edición de SmartFilms 2026, el festival de cine colombiano dedicado a producciones realizadas con teléfonos celulares. En la gala de premiación, que tuvo lugar el 15 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, el cortometraje Buscando a papá se consagró como el Gran Ganador de la categoría Profesional. La producción, escrita por Eberto Manotas y dirigida por Mauro Andrade, logró una presencia notable al recibir también los premios a Mejor Guion, Mejor Dirección y Mejor Mezcla de Diseño y Sonido, según información proporcionada por SmartFilms. Además, Santiago Martínez, quien interpretó al protagonista, obtuvo el galardón a Mejor Actuación Infantil.

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El reconocimiento alcanzado por el equipo vinculado a Valledupar consolidó una participación sobresaliente, ya que esta región llegó a la Selección Oficial del festival con cinco cortometrajes en distintas categorías. La historia de Buscando a papá, filmada en escenarios del Cesar y La Guajira, relata el viaje de Tomás, un niño huérfano que, tras la muerte de su madre y motivado por una última carta, emprende la búsqueda de su padre junto a su mascota Milú. A lo largo de su recorrido por lugares como Pueblo Bello y los paisajes de La Guajira, Tomás enfrenta retos que convierten su travesía en una reflexión sobre la pérdida, el lazo familiar y la esperanza.

Esta obra fue producida con el respaldo de Alan López y Undersound Productions, e involucró a Santiago Rodríguez en la dirección de fotografía y a Diego Neira en el registro del making of. El elenco, junto a Santiago Martínez, incluyó a Natalia Lara, Nuriz Martínez, Ilber Oñate, Milú y Milena Granados, y contó con la colaboración de Sixta Arrieta, Mari Luz Ramos, Jurlieth Restrepo, Valery Khriss y Gerandine Hernández.

Esa noche, otro cortometraje, Buscando marido —también escrito por Manotas y dirigido por Andrade— recibió el Premio Mayor por Votación del Jurado. Esta obra de comedia narra la historia de una mujer que, cansada de su situación sentimental, acude a un hechicero para buscar pareja, desatando divertidos enredos y complicaciones.

SmartFilms, en su duodécima edición, recibió más de 3.000 producciones y seleccionó unas 200 para su competencia oficial, abarcando categorías como Profesional, Aficionado, Juvenil, Redvolucionarias, Incluyente, Etnias, TransMilenio, Filminuto Vertical, Spot Mascotas y Musical. Por último, Eberto Manotas y Mauro Andrade lideran la Fundación Manotas Talento, organización dedicada por más de una década a la formación de nuevos talentos en la región de Valledupar y municipios cercanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles cortometrajes de Valledupar y el Cesar fueron reconocidos en SmartFilms 2026?

En la duodécima edición de SmartFilms, la producción Buscando a papá ganó la categoría Profesional y recibió varios premios destacados, mientras que Buscando marido obtuvo el Premio Mayor por Votación del Jurado. Ambas obras, ligadas al equipo creativo de Valledupar, resaltaron la participación de esta región con cinco cortometrajes seleccionados oficialmente.

¿Qué significa la categoría Profesional en el festival SmartFilms?

La categoría Profesional de SmartFilms agrupa cortometrajes realizados por equipos con experiencia y experticia en la industria audiovisual, utilizando teléfonos celulares como principal herramienta de grabación. Los participantes compiten por reconocimientos a la calidad técnica, creativa y narrativa de sus trabajos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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