Por: EL PILON SA

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La prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento del Cesar ocupa el centro del debate público tras la decisión de la Comisión Quinta del Senado de realizar una audiencia en Valledupar. El objetivo principal es examinar de forma exhaustiva los diferentes aspectos relacionados con el suministro, en especial en el contexto del reciente cambio de operador: desde el primero de septiembre de 2026, el servicio pasó de Afinia a Energía Atenea, que ahora opera bajo la marca Energua. Esta transición se da en medio de una crisis energética que ha afectado tanto a zonas urbanas como rurales, y que exige respuestas concretas ante las problemáticas planteadas por los usuarios y los sectores productivos.

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De acuerdo con la Proposición 18 de 2026, que adiciona y complementa la Proposición 12 del mismo año, la audiencia pública debe abordar siete ejes temáticos. Primero, se analizará el comportamiento de las tarifas de energía eléctrica, con el fin de revisar su evolución en los últimos años y los factores decisivos en sus incrementos. Este asunto afecta de manera directa a usuarios residenciales, comerciales e industriales, quienes han manifestado inconformidad por el precio que pagan por kilovatio. Según la proposición, es indispensable que las entidades responsables expliquen de manera clara los elementos que determinan el costo del servicio.

En segundo lugar, se debatirá la calidad y continuidad del suministro eléctrico, prestando especial atención a la frecuencia y duración de los cortes reportados en diferentes municipios del Cesar durante los meses recientes. Se espera que este análisis permita identificar tanto las afectaciones recurrentes como las medidas implementadas para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio.

El tercer aspecto a revisar serán las pérdidas de energía eléctrica, diferenciando entre las de carácter técnico y las no técnicas. La Comisión Quinta busca conocer las estrategias adoptadas e inversiones realizadas para reducirlas, ya que inciden directamente en los costos de la operación y la calidad del servicio. El análisis incluye también el estado de la infraestructura eléctrica: redes de transmisión y distribución, subestaciones y transformadores, evaluando su condición actual, necesidades principales y proyectos de modernización y digitalización.

Además, la revisión sobre inversiones ejecutadas y proyectadas —especialmente entre 2022 y 2026— pretende identificar recursos asignados, avances de obras y zonas beneficiadas, diferenciando la etapa bajo Afinia y la recién asumida por Energua. No menos importante resulta la comparación entre la situación de Valledupar y los demás municipios, con énfasis en áreas rurales y de difícil acceso, para reflejar las distintas realidades en la prestación del suministro.

Finalmente, según la proposición citada, la Comisión analizará el impacto en los hogares, actividades económicas, comercio, educación y servicios esenciales. La audiencia, de acuerdo con la información oficial, reunirá a autoridades, gremios, usuarios y vigilantes del sector energético para recoger quejas, reclamaciones y compromisos de solución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante revisar la prestación del servicio de energía en el Cesar tras el cambio de operador?

La revisión de la prestación del servicio eléctrico en el Cesar es fundamental porque el departamento enfrenta retos históricos en materia de tarifas, calidad del suministro y cobertura, problemas que se han agudizado con el traspaso de la operación de Afinia a Energía Atenea, bajo la marca Energua. Analizar cómo impacta este cambio permite identificar si la nueva empresa ofrece soluciones a los reclamos de los usuarios y si se están ejecutando las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura y ampliar el acceso, de acuerdo con lo aprobado por la Comisión Quinta del Senado.

¿Cuáles son los principales temas que abordará la audiencia sobre el servicio de energía en el Cesar?

Según la Proposición 18 de 2026, la audiencia en Valledupar debe profundizar en siete temas clave: comportamiento de las tarifas, calidad y continuidad del servicio, pérdidas de energía eléctrica, estado de la infraestructura, inversiones ejecutadas y proyectadas, diferencias entre municipios y zonas rurales, así como el impacto en hogares y sectores productivos. Todos estos temas han sido identificados como de alta relevancia para mejorar la situación energética del departamento y deben ser discutidos en presencia de entidades del sector, autoridades locales y usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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