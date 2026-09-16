Por: EL PILON SA

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Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno, conocido por la comunidad como “Mocho”, fue asesinado en la noche del 15 de septiembre de 2026, en la puerta de su casa ubicada en Bosconia, un hecho que dejó a los habitantes del municipio conmocionados y llenos de temor, según información suministrada por EL PILÓN, medio encargado de divulgar lo ocurrido.

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De acuerdo con los registros en vídeo aportados por cámaras de seguridad y los relatos de testigos, dos personas en una motocicleta, un hombre y una mujer, arribaron a la residencia de Muñoz Vizcaíno. La mujer descendió y llamó al hombre de 61 años por su nombre. En ese momento, él respondió: “Soy yo, a la orden”, lo que permitió que la visitante fingiera requerir ayuda por un daño en una cadena de oro. Esta táctica, aparentemente pensada con antelación, atrajo a la víctima lo suficiente para quedar al alcance de la agresora. Justo cuando Muñoz Vizcaíno se acercó para asistirla, la mujer desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades a corta distancia.

El ataque fue rápido y dejó heridas de extrema gravedad en el abdomen, el tórax, la pierna izquierda y el brazo derecho de Muñoz Vizcaíno. Pese a los esfuerzos de quienes lo auxiliaron y el traslado urgente a la Clínica Sinais Vitais, los médicos no lograron salvarle la vida y el fallecimiento fue confirmado a las 10:50 p.m. de ese mismo día, detalla la información publicada por EL PILÓN.

Luego del asesinato, los responsables huyeron inmediatamente del lugar, usando la motocicleta con la que llegaron. Las autoridades pertenecientes a la Policía del Cesar iniciaron la investigación correspondiente. Los investigadores están revisando detenidamente los videos de las cámaras de seguridad para rastrear la ruta de escape e identificar plenamente a los responsables del crimen, en un intento por esclarecer lo ocurrido y responder a la preocupación de la comunidad ante el alarmante suceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno en Bosconia?

Según las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos por EL PILÓN, Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno fue víctima de una trampa cuando una mujer, acompañada de un hombre en motocicleta, simuló necesitar ayuda con una cadena de oro. Al acercarse a auxiliarla, la agresora desenfundó un arma de fuego y le disparó varias veces, causándole la muerte tras su traslado a la Clínica Sinais Vitais.

¿Qué medidas están tomando las autoridades frente al asesinato de “Mocho” en Bosconia?

La Policía del Cesar, de acuerdo con lo reportado por EL PILÓN, adelanta investigaciones utilizando los registros de video de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, determinar la ruta de escape y brindar respuesta a la comunidad afectada por este violento hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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