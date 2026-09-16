Por: EL PILON SA

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Una nueva tragedia sacudió la tranquilidad de Valledupar durante la madrugada del martes 15 de septiembre, cuando una discusión aparentemente menor terminó con el fallecimiento de un joven y heridas para su hermana. Israel Estrada Sarmiento, de 25 años, perdió la vida en medio de una disputa que inició por una bolsa de basura en el barrio La Guajira, según la información ofrecida por su padre, Jesús Estrada, en diálogo con el diario El Pilón.

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Los hechos se presentaron hacia las 10:00 de la noche, momento en que se dio un acalorado intercambio de palabras entre Estrada Sarmiento y dos hombres, específicamente por la presencia de basura frente al lugar donde residía la víctima. El padre relató a El Pilón que uno de los presuntos agresores, conocido como Luis Ángel y señalado de tener un comportamiento hostil (‘enchoyao’), se negó a retirar la bolsa. El altercado se tornó violento y terminó con el uso de un cuchillo por parte de uno de los implicados, ocasionando la muerte de Estrada Sarmiento con una herida letal en el tórax.

En este mismo episodio, la hermana del joven también resultó lesionada, presentando heridas en varias partes de su cuerpo. La mujer fue llevada de inmediato al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde, de acuerdo con el personal médico, su estado se estabilizó y actualmente no corre peligro.

Tras la inspección técnica al cadáver, las autoridades policiales encontraron que la víctima tenía registradas tres anotaciones en el sistema judicial por el delito de hurto. Se trata de un dato que figura en los reportes iniciales de la investigación, sin que se hicieran nuevas valoraciones sobre el trasfondo o el entorno social de Estrada Sarmiento.

Por su parte, las pesquisas continúan. Unidades de la Policía junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) —organismo encargado de apoyar las investigaciones judiciales en Colombia— están recolectando pruebas y testimonios con el objetivo de identificar y localizar a los responsables de este homicidio que conmocionó a la comunidad del barrio La Guajira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la riña mortal en el barrio La Guajira de Valledupar?

La discusión que desencadenó el fatal desenlace surgió a raíz de un reclamo por una bolsa de basura ubicada frente al lugar donde Israel Estrada Sarmiento vivía. Según lo contado por el padre de la víctima a El Pilón, el conflicto escaló rápidamente cuando uno de los implicados se negó a atender el reclamo, lo que resultó en una disputa que terminó en homicidio.

¿Quiénes están a cargo de la investigación por el homicidio de Israel Estrada Sarmiento?

La investigación del caso está bajo la responsabilidad de unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Estas entidades, conforme a la información proporcionada en el informe, adelantan las pesquisas necesarias para dar con los responsables del hecho ocurrido en el barrio La Guajira en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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