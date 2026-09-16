Así como la opción de viajar barato desde Colombia surge como un camino tentador, expertos pusieron sobre la mesa en 2026 la realidad acerca de una de las inversiones más frecuentes.

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Los Certificados de Depósito a Término (CDT) y los Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT) continúan siendo una de las alternativas de inversión más sólidas para los colombianos, según un análisis de Banco Falabella.

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, estos instrumentos alcanzaron un saldo de $ 337,3 billones en enero, con un crecimiento anual del 2,6 %, en un entorno donde los ahorradores priorizan la seguridad y la rentabilidad predecible.

En este contexto, conocer las características de cada producto es clave para tomar decisiones. Estas alternativas pueden clasificarse en instrumentos de renta fija y renta variable. En la renta variable, que suele ser de mayor riesgo, las acciones son una de las alternativas que pueden variar según el comportamiento del mercado, lo que implica una mayor exposición a fluctuaciones.

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En contraste, opciones de renta fija como los CDT y CDAT establecen desde el inicio condiciones como el plazo y la tasa de interés, permitiendo conocer de manera anticipada la rentabilidad pactada. Este conocimiento puede resultar atractiva para personas con un perfil de riesgo conservador que buscan planificar sus inversiones con mayor certeza.

Antes de elegir una alternativa de inversión, es importante considerar aspectos como la tasa efectiva anual, el plazo, el monto y la rentabilidad esperada.

En el caso de los CDT, el cliente deposita una suma de dinero durante un periodo determinado y recibe una tasa de interés previamente acordada, lo que permite conocer de antemano la rentabilidad pactada. Además, estos depósitos cuentan con la cobertura de Fogafín hasta por $ 50 millones.

Los CDAT funcionan bajo una lógica similar y ofrecen una rentabilidad definida de acuerdo con las condiciones de la inversión. Actualmente, Banco Falabella ofrece tasas de hasta 11,26 % E.A. en CDAT y de hasta 11,10 % E.A. en CDT, según el monto y plazo establecidos para cada alternativa.

¿Cuál es el mejor CDT?

La respuesta del mejor CDT depende de los objetivos y necesidades de cada persona. Banco Falabella cuenta con alternativas de CDT para diferentes montos y plazos, y actualmente registra $ 2.4 billones en saldos de CDT al 31 de agosto de 2026.

La respuesta depende de los objetivos, necesidades y perfil de cada persona. Al momento de elegir, además de revisar la tasa de interés, el monto y el plazo, es importante consultar la calificación de riesgo de la entidad, ya que esta permite conocer su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Optar por entidades con calificaciones más bajas puede implicar una mayor exposición al riesgo, por lo que este factor debe hacer parte del análisis antes de invertir.

“Hoy los colombianos cuentan con una oferta cada vez más amplia para ahorrar e invertir. En este escenario, los CDT mantienen un espacio relevante al responder a una necesidad que sigue vigente: planificar el futuro financiero con mayor certeza. Por eso en Banco Falabella buscamos ofrecer soluciones que acompañen a nuestros clientes todos los días y respondan a sus diferentes necesidades”, afirmó Catalina Fajardo, gerente de División de Productos Bancarios de Banco Falabella.

La rentabilidad de un CDT puede entenderse de forma sencilla. Si una persona invierte $ 10 millones durante un año a una tasa de 11,10% E.A., al finalizar el periodo habría generado aproximadamente $1,11 millones de intereses, antes de las retenciones o impuestos aplicables. De esta forma el dinero genera un rendimiento mientras permanece invertido.

Además, para evaluar si una inversión permite conservar el valor del dinero en el tiempo, es importante comparar su rentabilidad con la inflación. Si la tasa obtenida es superior al aumento de los precios de bienes y servicios durante el mismo periodo, el ahorro puede mantener o incrementar su poder adquisitivo.

Así, elegir una alternativa de inversión no depende únicamente de la tasa, sino de encontrar una solución que responda a los objetivos, el plazo y el perfil de cada persona.

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