Por: EL PILON SA

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La empresa Energua anunció la realización de una nueva jornada de trabajos técnicos sobre la infraestructura eléctrica de Valledupar, programada para este jueves 17 de septiembre. Como parte de las acciones incluidas en el cronograma de mantenimiento del departamento del Cesar, se llevará a cabo la suspensión temporal del servicio de energía en varios sectores de la ciudad, según información comunicada directamente por Energua.

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En esta ocasión, las tareas estarán enfocadas en la adecuación y la instalación de nuevos postes, así como en el armado de la red de distribución eléctrica, especialmente sobre el circuito Guatapurí 1, responsable de abastecer de energía a diversas zonas de Valledupar. Energua estableció que la interrupción del servicio tiene un horario determinado: comenzará a las 6:40 de la mañana y se extenderá hasta las 3:15 de la tarde. En total, serán 8 horas y 35 minutos durante los cuales las cuadrillas especializadas adelantarán las labores técnicas planeadas.

Entre los sectores que estarán directamente impactados por este corte de energía se encuentra el barrio Alfonso López. La interrupción incluirá la zona ubicada entre la calle 13c y la calle 13bis, y entre carreras 14 y 18a. Allí, los residentes y establecimientos permanecerán sin energía durante todo el tiempo que dure la intervención. De igual manera, la programación difundida por Energua identificó la carrera 16, entre calles 13bis y 13, como otra área en la que la suspensión afectará tanto a habitantes como a comerciantes y otros establecimientos ubicados en ese sector.

Energua enfatizó en la necesidad de estas adecuaciones, pues buscan optimizar la red eléctrica para garantizar una mejor prestación del servicio en el futuro. Ante el corte programado, la empresa también recomendó a los usuarios tomar medidas de precaución, sobre todo aquellos cuyas actividades comerciales o laborales dependen de equipos eléctricos. Entre las sugerencias, destacan la desconexión de electrodomésticos y equipos electrónicos antes del inicio de la suspensión, y mantenerlos desconectados hasta que se restablezca el suministro. Todas estas indicaciones tienen como objetivo reducir riesgos y proteger los dispositivos durante los trabajos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el corte de energía de Energua en Valledupar?

Las áreas afectadas incluyen el barrio Alfonso López, específicamente entre la calle 13c y la calle 13bis, y entre carreras 14 y 18a. Además, la carrera 16, entre calles 13bis y 13, también tendrá suspensión del servicio durante la jornada programada, tal como informó Energua.

¿Cómo prepararse ante el corte de energía programado por Energua en Valledupar?

De acuerdo con el comunicado de Energua, se recomienda que los usuarios desconecten electrodomésticos y equipos electrónicos antes del corte y los mantengan así hasta el restablecimiento del servicio. Además, quienes dependen de la energía para actividades comerciales o laborales deben tomar precauciones para evitar interrupciones y posibles daños en sus equipos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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