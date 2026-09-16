Por: EL PILON SA

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Karen Lizarazo vive uno de los momentos más significativos de su carrera musical tras conocerse su nominación a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato en la vigésima séptima edición de los Latin Grammy. Según información publicada en sus redes sociales, la artista nacida en Aguachica experimentó una descarga emocional al enterarse de que su trabajo discográfico ‘El Tiempo Perfecto’ fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación. Entre lágrimas, la cantautora expresó gratitud y asombro, atribuyendo este logro al esfuerzo constante y a su fe personal, afirmando que “la gloria y la honra siempre es solo para ti”.

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Lizarazo no dudó en mencionar la importancia de los lugares que hicieron posible la producción de ‘El Tiempo Perfecto’. Agradeció a Aguachica, su ciudad natal, y reconoció especialmente a Valledupar por el ambiente creativo que le proporcionó durante la grabación y preparación del álbum. En palabras textuales, valoró cómo Valledupar le permitió trabajar “en tu suelo, en tus barrios, en tus calles y con tu brisa sabrosa”, lo que fue fundamental para consolidar un disco que hoy cosecha reconocimiento internacional.

La artista, reconocida voz femenina dentro del vallenato, también resaltó el respaldo de su equipo de trabajo, compositores, ingenieros y seguidores, a quienes llama la ‘Mancha Morada’. Para ella, la nominación es reflejo de humildad, nobleza y empatía, virtudes que considera elementales en su recorrido musical. Lizarazo confesó estar “en shock”, segura de que ese sentimiento la acompañará hasta el 12 de noviembre, fecha en que se celebrará la gala en Las Vegas, cuando se definan los ganadores.

De acuerdo con lo expuesto en sus declaraciones, Karen Lizarazo enfatizó que este momento representa el resultado de trabajar, soñar y mantener la fe, animando así a sus fans y colegas con un mensaje de perseverancia. La artista resaltó que su presencia en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato constituye una representación significativa de la mujer en un género tradicionalmente dominado por intérpretes masculinos. Su inclusión en la prestigiosa lista servirá de inspiración para otras voces femeninas dentro y fuera del país.

Mientras la expectativa crece en el ámbito musical, Karen Lizarazo continúa disfrutando junto a su público, fortaleciendo el papel protagónico que ha venido construyendo y celebrando el reconocimiento que hoy ubica a su producción como una de las más destacadas del año.

¿Por qué la nominación de Karen Lizarazo a los Latin Grammy es importante para el vallenato femenino?

Según las declaraciones de la propia artista y tomando en cuenta el contexto, su nominación en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato representa un hito ya que reafirma el avance de la mujer en un género históricamente liderado por voces masculinas, reflejando el crecimiento de la presencia femenina en la industria internacional.

¿Qué inspiró a Karen Lizarazo para crear ‘El Tiempo Perfecto’ y cómo agradeció a Valledupar?

De acuerdo con palabras de Karen Lizarazo, la inspiración detrás del álbum estuvo influenciada por el entorno y la creatividad que encontró en Aguachica y especialmente en Valledupar, ciudad a la que agradeció por recibirla, brindarle espacios creativos y ser fundamental para el desarrollo de su obra discográfica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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