Por: Caracol Televisión

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La creadora de contenido y cantante Koral Costa rompió el silencio tras la polémica que generó una fotografía publicada por su expareja, el actor Ómar Murillo, en la que aparece tomado de la mano con un hombre en redes sociales.

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Luego de verse visiblemente afectada y cantando música de despecho en sus historias personales, Koral decidió responder con firmeza ante las constantes preguntas de sus seguidores.

Sosteniendo su teléfono celular en la mano mientras mostraba la imagen del actor, la caleña fue contundente respecto al tiempo que compartieron juntos y a la libertad de cada uno tras la ruptura.

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“Las personas toman sus propias decisiones y deciden qué hacen y qué no hacen. Yo lo que puedo decir es que cuando él estaba conmigo fue una retro chimba. Todo tiene su final, todo pasa… Yo mañana también puedo tener otra relación, ya. ‘Ya no puedes volar conmigo'”, afirmó Koral Costa.

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Asimismo, pidió a sus seguidores que no la juzguen por expresar su dolor mediante el llanto o tomar unos tragos, señalando que desahogarse era una parte necesaria del proceso de sanación emocional.

Qué dijo Ómar Murillo sobre la foto

El actor, reconocido por su papel en ‘La Selección’ como el Tino Asprilla, aclaró que la persona con la que aparece en la imagen es un amigo cercano de origen español al que le tiene un profundo cariño y a quien describió como un hombre “inteligente y leído”.

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Aunque el actor admitió que entre ellos existe una “energía vibrante que uno no puede ignorar“, rechazó las críticas sobre haber hecho sufrir a Koral Costa con dicha publicación y aseguró que la gente suele especular sobre temas que desconoce.

Por qué terminó la relación entre Ómar Murillo y Koral Costa

Tras casi 17 años de vida en pareja, Koral Costa y el actor anunciaron el fin de su matrimonio a comienzos del año 2026. Según explicaron ambos en su momento en varios espacios de Caracol Televisión, la decisión no estuvo motivada por falta de amor ni por infidelidades, sino por el deseo mutuo de enfocar su energía en proyectos profesionales independientes y emprender nuevos caminos de vida individuales.

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