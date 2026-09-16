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Grupo Niche ha sido nuevamente reconocido en la escena internacional con dos nominaciones en los Latin Grammy 2026, lo que reafirma su sólida trayectoria en la música salsa. Según los datos divulgados por la organización, la agrupación caleña figura en las categorías de Mejor Álbum de Salsa y Mejor Canción Tropical, lo que representa otro capítulo relevante para la salsa colombiana y la música latina.

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En la categoría Mejor Álbum de Salsa, Grupo Niche compite con Más Que Palabras, una producción que se enfrenta al trabajo de otros artistas destacados como Charlie Cruz (Invicto), Luis Enrique (El Alma En Clave), Luis Figueroa (El Relevo) y Nathy Peluso (Malportada). De acuerdo con la fuente original, esta postulación muestra la capacidad de la agrupación para mantener su vigencia y relevancia en la industria, compartiendo espacio con exponentes de amplia trayectoria y voces emergentes.

En cuanto a la categoría Mejor Canción Tropical, el grupo participa con “Realidad-Es”, una composición de José Aguirre. Este tema enfrenta a canciones como “Crayola” de Danny Ocean, “Latino” de Yeisy Rojas junto a Manolito Simonet y Ricardo Amaray, “Nombre y Apellido” de Luis Enrique y De La Ghetto, y “Todo Llega” de Manerra. Esta distinción resalta la calidad artística de Grupo Niche y su capacidad de adaptación a los nuevos sonidos de la música tropical.

Las nominaciones coinciden con una edición de los premios donde el mexicano Edgar Barrera destaca como el artista más nominado, con diez candidaturas y una carrera que suma 72 nominaciones y 29 premios, según informó la organización del evento. Además, otros músicos como CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete nominaciones cada uno, así como Silvana Estrada y Mon Laferte, con seis, figuran entre los favoritos de la jornada.

La edición 2026 de los Latin Grammy resalta la diversidad generacional, con artistas como Milo J, de 19 años, y Omara Portuondo, de 95, entre los nominados. Para Grupo Niche, estas nominaciones significan no solo un reconocimiento, sino también la confirmación de una vigencia artística que representa a la salsa caleña en uno de los escenarios más importantes de la música latina.

¿Cuáles son las categorías en las que Grupo Niche está nominado en los Latin Grammy 2026?

Grupo Niche recibió nominaciones en las categorías de Mejor Álbum de Salsa, con su disco Más Que Palabras, y Mejor Canción Tropical, por la composición “Realidad-Es”, según la información divulgada por la organización de los Latin Grammy.

¿Quiénes son los artistas con más nominaciones en los Latin Grammy 2026?

De acuerdo con los datos proporcionados en el artículo, el mexicano Edgar Barrera encabezó la lista con diez nominaciones. También figuran CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, cada uno con siete candidaturas, mientras que Silvana Estrada y Mon Laferte recibieron seis nominaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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