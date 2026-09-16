Por: EL PILON SA

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Los senadores Didier Lobo Chinchilla, de Cambio Radical, y Claudia Margarita Zuleta Murgas, del Centro Democrático, ambos representantes del departamento del Cesar en el Senado, votaron en contra de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Este hecho tuvo lugar durante la plenaria del Senado realizada el martes 15 de septiembre, donde se determinó la continuidad de Beltrán al frente de su Ministerio tras una votación en la que 61 senadores votaron por el NO y 27 por el SÍ, según el registro oficial de la plenaria difundido por El Pilón.

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La postura de Lobo y Zuleta coincidió plenamente con las directrices de sus bancadas. Durante el debate previo, el senador Hernán Cadavid reafirmó el respaldo que el Centro Democrático le daba a Beltrán, y Nelson López hizo lo propio desde Cambio Radical. Ambas bancadas habían anticipado que no apoyarían la moción de censura, asegurando así la permanencia del ministro. A este respaldo institucional se sumaron ASI, el Partido Conservador y el Partido de la U, partidos cuyos voceros también apoyaron la gestión ministerial de Beltrán en el contexto de la crisis reciente.

Didier Lobo asumió su tercer periodo consecutivo en el Senado, mientras que Claudia Margarita Zuleta estrenó su curul en la corporación, luego de cerca de ocho años como diputada en la Asamblea Departamental del Cesar. Ambos recibieron sus credenciales como senadores para el periodo constitucional 2026-2030, de acuerdo con información del mismo medio.

La moción de censura había sido promovida por congresistas del Pacto Histórico a raíz de los cuestionamientos surgidos sobre la actuación del ministro durante la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto. Un punto polémico fue el viaje de Beltrán a Santa Marta en los días subsiguientes al sismo, además de críticas a la respuesta institucional frente a las familias y territorios afectados. En la plenaria, Beltrán compareció y recibió tanto críticas como respaldo de los distintos sectores políticos, en un debate transmitido por el Canal Congreso en YouTube.

En la Cámara de Representantes, los congresistas electos por el Cesar—Alfredo ‘Ape’ Cuello, Carlos Gumer de la Peña, Alexandra Pineda y Mello Castro—junto a Jorge Rodrigo Tovar por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, no participaron en la moción. Según el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución, tras la decisión del Senado, la Cámara quedó inhabilitada para pronunciarse sobre el mismo asunto y el debate fue cancelado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no prosperó la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda?

La moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán no prosperó en el Senado porque la mayoría de los senadores, incluyendo a los miembros de Cambio Radical, el Centro Democrático, ASI, el Partido Conservador y el Partido de la U, votaron en contra. El resultado fue de 61 votos por el NO y solo 27 por el SÍ, lo que aseguró la continuidad de Beltrán al frente del Ministerio, como se registra en la plenaria citada por El Pilón.

¿Por qué la Cámara de Representantes no pudo votar la moción de censura al ministro de Vivienda?

La Cámara de Representantes no pudo votar la moción de censura porque, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución, una vez una de las cámaras del Congreso se pronuncia sobre una moción de censura, la otra queda inhabilitada para decidir sobre el mismo tema. Por tal motivo, luego de la decisión negativa del Senado, el debate que estaba previsto en la Cámara fue cancelado y los representantes del Cesar no emitieron voto alguno en este proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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