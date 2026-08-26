Por: El Espectador

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Este miércoles, la bancada del partido Cambio Radical presentó en el Congreso un conjunto de quince proyectos de ley que buscan reconocer y perpetuar el legado político de Germán Vargas Lleras, quien fue, hasta hace unos meses, el principal líder de esa colectividad. De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, el objetivo de estas iniciativas es consolidar como políticas de Estado muchas de las propuestas impulsadas por Vargas Lleras durante su carrera como exsenador y exvicepresidente de Colombia.

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La radicación de los proyectos estuvo encabezada por Enrique Vargas, copresidente del partido, y Clemencia Vargas, hija de Vargas Lleras. Ambos destacaron ante los medios que las iniciativas persiguen contribuir a la "reconstrucción de Colombia", resaltando la capacidad de Vargas Lleras para transformar necesidades ciudadanas en soluciones concretas, con especial énfasis en los sectores de vivienda, infraestructura, agua potable, saneamiento básico y conectividad.

El primer proyecto estructurado por la bancada tiene como eje central rendir homenaje a la memoria de Germán Vargas Lleras. Según Cambio Radical, su estilo se caracterizó por privilegiar resultados tangibles y un enfoque en la ejecución de obras. Esta propuesta incluye la creación del programa “Mi Casa Ya – Germán Vargas Lleras”, concebido como un instrumento permanente para facilitar el acceso de los hogares a viviendas de interés social y prioritario.

No obstante, la iniciativa avanza más allá de un reconocimiento simbólico. Se propone desarrollar una política integral de vivienda que articule infraestructura, acceso a agua potable, servicios públicos y movilidad, criterios especialmente relevantes para zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, según expuso el partido. Adicionalmente, se plantea la creación del Sistema Nacional de Transformación Territorial “Germán Vargas Lleras”, destinado a coordinar esfuerzos entre nación y entidades territoriales.

Entre el resto de las propuestas presentadas se encuentran medidas para reforzar la seguridad ciudadana mediante atención prioritaria a capturas en flagrancia y sanciones a reincidentes, garantizar la seguridad energética, prevenir y atender violencias contra la mujer, y establecer tarifas diferenciales de transporte público para poblaciones en condición de vulnerabilidad. Otras iniciativas abordan la educación, el desincentivo al porte ilegal de armas, la protección contra la piratería digital en transmisiones deportivas y beneficios en transporte y salarios en los territorios insulares, así como el fortalecimiento de la cátedra de paz.

Enrique Vargas enfatizó que la intención es convertir las propuestas de vivienda e infraestructura de Germán Vargas Lleras en políticas permanentes para impedir que se pierda el impacto de esas líneas de acción que, en sus palabras, "favorecen a las poblaciones más necesitadas".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las propuestas principales de los proyectos de ley presentados por Cambio Radical para honrar a Germán Vargas Lleras?

Entre las propuestas principales se destacan la creación del programa “Mi Casa Ya – Germán Vargas Lleras” para facilitar el acceso a la vivienda de interés social, el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos en las nuevas viviendas, el impulso al Sistema Nacional de Transformación Territorial y medidas especiales para la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto, así como iniciativas en seguridad, protección de la mujer y beneficios para territorios insulares, todo ello inspirado en las políticas impulsadas por Germán Vargas Lleras.

¿En qué consiste el programa “Mi Casa Ya – Germán Vargas Lleras” y cuáles serían sus beneficios?

De acuerdo con Cambio Radical, el programa “Mi Casa Ya – Germán Vargas Lleras” busca convertirse en un mecanismo permanente para que los hogares accedan a viviendas de interés social y prioritario, articulando infraestructura, agua potable, sanidad y conectividad. Su enfoque pretende asegurar que las nuevas soluciones de vivienda estén integradas con servicios esenciales, especialmente para las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.