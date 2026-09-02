Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la elección de la presidencia de la Comisión Legal Afrocolombiana para la legislatura 2026-2027, se vivió un fuerte altercado entre los representantes Estefanel Gutiérrez y Óscar David Benavides. El detonante principal del cruce de palabras se dio tras la votación que determinó a Gutiérrez, del partido Cambio Radical, como presidente con 29 votos, mientras que Benavides, quien pertenece a la Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes, quedó sin la posibilidad de dirigir la comisión en los dos periodos.

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La situación se intensificó cuando Óscar David Benavides, reconocido por ser abogado originario de Tumaco y llegar al Congreso específicamente como representante de las comunidades afrodescendientes, expresó su inconformidad respecto al resultado y el papel que desempeñaba dentro de la comisión. En ese contexto, Gutiérrez hizo una afirmación que provocó polémica: "Yo soy más negro que tú". Esta declaración llamó rápidamente la atención por el trasfondo que implica en cuanto a identidad y representatividad dentro de espacios políticos destinados a comunidades afro.

De acuerdo con los hechos narrados, la discusión trasladó el debate de lo individual a un asunto de mayor alcance: la legitimidad en la representación política de las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Congreso colombiano. Mientras Benavides argumentaba su rol como vocero legítimo de las comunidades afrodescendientes debido a su elección por la Circunscripción Especial, Gutiérrez sostenía que su labor a favor de los intereses étnicos también lo acreditaba para presidir la comisión, aunque su elección provino de la circunscripción territorial del Atlántico.

Este episodio ocurrió en el Capitolio Nacional y dejó un ambiente tenso, pero también sirvió como recordatorio de los retos pendientes en cuanto a la inclusión y la equidad en la representación política de las minorías étnicas en Colombia. La reflexión final de los miembros de la comisión fue la necesidad de superar las discrepancias personales y centrar el trabajo en las verdaderas necesidades que tienen las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras del país, resaltando así la importancia de la unión en torno a los intereses colectivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estefanel Gutiérrez y Óscar David Benavides discutieron durante la elección de la Comisión Legal Afrocolombiana?

La discusión entre Estefanel Gutiérrez y Óscar David Benavides surgió durante la elección del presidente de la Comisión Legal Afrocolombiana, cuando Gutiérrez fue elegido y Benavides, representante de la Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes, expresó malestar al quedar fuera de la presidencia. El debate se intensificó con una polémica frase de Gutiérrez, lo que reflejó las tensiones sobre la verdadera representación de las comunidades afro en espacios políticos.

¿Qué función tiene la Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes en el Congreso?

La Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes es un mecanismo de elección dentro del Congreso que permite la representación directa de personas de comunidades afrodescendientes. De acuerdo con la información, funciona como un canal para que estos grupos minoritarios tengan voceros propios que defiendan y representen sus intereses en la toma de decisiones políticas nacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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