Por: Noticiero 90 minutos

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El Hotel María Victoria, conocido anteriormente como Hotel Majestic, enfrenta uno de los momentos más críticos en sus 165 años de historia. Este emblemático inmueble, catalogado como una joya arquitectónica y considerado patrimonio cultural de la ciudad, resultó gravemente afectado luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Según información proporcionada por 90 Minutos y declaraciones de su actual poseedor, Erasmo Marín Gutiérrez, el edificio perdió casi toda su estructura interna, quedando solo una débil fachada en pie y en constante riesgo de colapso.

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Durante varias décadas, en el primer piso del hotel funcionó La Calle del Sabor, un espacio cultural y gastronómico reconocido en la ciudad. Sin embargo, a causa de los daños estructurales y como medida preventiva tras el sismo, las actividades debieron ser trasladadas a otro emplazamiento. Marín Gutiérrez relata que la falta de intervenciones oportunas para proteger el edificio, especialmente en muros y techos, agravó el deterioro. Señala que “esa pared estaba totalmente al sol y al agua, desprotegida”, recordando que fue construida por los Pepes Estela, reconocidos ganaderos de la región.

Actualmente, el hotel sigue representando una preocupación para las autoridades y la comunidad. El poseedor del inmueble advierte sobre el peligro inminente que significa mantener locales abiertos en la planta baja y la vía pública habilitada cerca de la estructura debilitada. Al respecto, enfatiza la necesidad urgente de una evaluación exhaustiva de la infraestructura, pues el riesgo persiste tanto para comerciantes como para transeúntes.

La incertidumbre sobre el destino del Hotel María Victoria aumenta por el proceso jurídico que involucra a sus herederos, situación que dificulta tomar decisiones inmediatas frente a su restauración. Además, al tratarse de propiedad privada y existir daños estructurales serios, la intervención directa de la Alcaldía está restringida. Por tal razón, el propietario busca asesoría especializada, incluso del Ministerio de Cultura, para determinar si es viable invertir en la recuperación y conservación de este patrimonio histórico.

De acuerdo con lo expuesto por Erasmo Marín Gutiérrez y recogido por 90 Minutos, el futuro del Hotel María Victoria permanece incierto. La falta de acciones correctivas previas, la fragilidad actual y el proceso jurídico hacen que la decisión sobre su reconstrucción dependa tanto de estudios técnicos especializados como de la voluntad institucional y familiar de mantener viva su historia en la ciudad.

¿Por qué el Hotel María Victoria está en riesgo tras el terremoto?

El Hotel María Victoria quedó en riesgo debido a que el terremoto del 10 de agosto provocó graves daños en su estructura interna, dejando intacta solo una frágil fachada. La falta de mantenimiento previo y la exposición prolongada de sus muros al clima agravaron el deterioro, al punto que la seguridad del inmueble y de las personas en la zona se ve comprometida, según explicó su poseedor al noticiero 90 Minutos.

¿Qué pasaría con el patrimonio del Hotel María Victoria si no se interviene?

Si no se adelantan obras de restauración y refuerzo, el Hotel María Victoria corre el riesgo de colapso total, lo que implicaría la pérdida de un patrimonio arquitectónico y cultural único en la ciudad. Además, la situación se complica por el proceso jurídico entre herederos y las restricciones legales que impiden la intervención directa por parte de la Alcaldía, lo que prolonga la incertidumbre sobre su destino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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