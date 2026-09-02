Por: Noticiero 90 minutos

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Carlos Andrés Aponte, comunicador social, enfrenta un momento de profunda tristeza tras la pérdida de sus padres, Carlos Arturo Aponte y Estela Marín, quienes fallecieron en el reciente terremoto que azotó el municipio de Roldanillo, ubicado en el norte del Valle del Cauca. En medio del dolor familiar, Aponte decidió canalizar su duelo en una campaña solidaria para ayudar a la comunidad afectada por la tragedia natural.

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De acuerdo con información del Noticiero 90 Minutos, el terremoto tuvo un saldo doloroso: dos personas fallecidas, 112 heridas y la afectación de 1.754 viviendas en el municipio de Roldanillo. Ante este panorama, Carlos Andrés Aponte ha asumido una posición de fortaleza para transformar el sufrimiento en un acto de bondad hacia su tierra natal. El comunicador resaltó que, aunque la pérdida ha sido enorme para su familia, encuentra en la solidaridad una luz de esperanza para quienes lo perdieron todo pero aún conservan la vida.

En sus propias palabras, Carlos señaló: “Desde ese dolor también que tiene nuestra familia, pues hay una luz de esperanza y una luz que trata de convertirse en eso, en ayudas hacia el municipio de Roldanillo, la tierra del alma de donde eran mis padres... quienes, pues, desafortunadamente perdieron la vida allí en este terremoto”. Esta declaración se conoció a través de las publicaciones y entrevistas compartidas en los perfiles oficiales de redes sociales, replicadas por medios locales.

La campaña de ayudas tiene como punto de recolección el restaurante La Boheme, localizado en la Calle 1 # 6-09 del barrio San Antonio. Ahí se están recibiendo alimentos no perecederos, agua, ropa y todo tipo de insumos sugeridos por el propio Aponte, quien hace énfasis en la importancia de seguir apoyando, ya que según sus palabras “Esta tragedia sí fue el 10 de agosto, pero esto apenas está empezando”.

Carlos Andrés Aponte viajará próximamente a Roldanillo con un grupo de amigos para entregar personalmente las donaciones y transmitir un mensaje de esperanza a las familias damnificadas. Con esta iniciativa, espera unir fuerzas y motivar a la ciudadanía a brindar respaldo en una etapa de reconstrucción que, según se ha afirmado en medios como 90 Minutos, apenas comienza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede ayudar a los afectados del terremoto en Roldanillo?

Usted puede apoyar la campaña de Carlos Andrés Aponte llevando donaciones como alimentos no perecederos, agua o ropa al restaurante La Boheme, ubicado en la Calle 1 # 6-09 del barrio San Antonio. De acuerdo con el comunicador, toda ayuda es bienvenida y será llevada personalmente a quienes más lo necesitan.

¿Qué tipo de ayuda se está recolectando para las familias afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca?

Aponte invita a donar alimentos no perecederos, agua, ropa y otros insumos que considere útiles para quienes lo han perdido todo en el terremoto. Según Noticiero 90 Minutos, la entrega de estas donaciones se realizará directamente en Roldanillo, donde el impacto de la emergencia ha sido especialmente grave.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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