Por: Portal Bogotá

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La cultura y la poesía encuentran en Bogotá un escenario relevante con la invitación cultural Reverso Bogotá 2026, abierta hasta el 1 de septiembre de 2026 para quienes deseen mostrar su talento en la capital. De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta convocatoria está dirigida a poetas residentes en Bogotá y entrega 100 millones de pesos en incentivos económicos, distribuidos entre las cuatro categorías existentes: poesía desde la juventud, poesía desde la experiencia, poesía para niños y poesía oral. Es importante resaltar que solo se puede participar en una de estas categorías y que la inscripción errónea puede conducir a la inhabilitación.

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El proceso de inscripción está centralizado en la plataforma oficial de invitaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). Allí, es indispensable registrarse, escoger cuidadosamente una categoría y adjuntar tanto los documentos administrativos exigidos —cédula, certificado de residencia expedido en Bogotá y el registro gratuito ‘Soy Cultura’ del Ministerio de Cultura— como un documento técnico que varía según la categoría: cinco poemas inéditos, o para poesía oral, un video grabado exclusivamente para esta ocasión. El cierre de la convocatoria es el 1 de septiembre a las 5 de la tarde; los preseleccionados se anuncian el 6 de octubre y los ganadores se conocerán durante el festival Reverso Bogotá el 24 de octubre de 2026.

La invitación establece como requisito excluyente la residencia en Bogotá, certificada con un documento oficial de la Alcaldía o una declaración jurada si no se consigue el certificado. No importa la nacionalidad, pues los extranjeros residentes pueden participar si cumplen con la documentación. Respecto a la experiencia, tres de las cuatro categorías aceptan participantes sin publicaciones previas, mientras que solo “poesía desde la experiencia” exige haber publicado un libro entre 2019 y 2025, conforme a lo aclarado por Federico Díaz-Granados, presidente del jurado. Los poemas deben ser inéditos y no pueden circular en otras convocatorias ni plataformas online antes del cierre.

En poesía oral, se acepta tanto la participación individual como de grupos de dos o más personas, siempre que todos residan en la ciudad. No se permite acompañamiento musical externo: la interpretación debe ser ejecutada únicamente con la voz y el cuerpo. Por último, la exigencia documental no es excesiva: los organizadores insisten en que son trámites gratuitos y accesibles, y en la mayoría de categorías no es condición haber publicado antes.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la convocatoria Reverso Bogotá 2026?

Para participar, usted debe residir en Bogotá, tener una cédula vigente (de ciudadanía o extranjería), sacar el certificado de residencia expedido por la alcaldía local o presentar una declaración jurada, y registrar un perfil en ‘Soy Cultura’ del Ministerio de Cultura. Además, debe elegir solo una categoría y aportar cinco poemas inéditos (y un video si aplica para poesía oral) siguiendo las indicaciones, todo a través de la plataforma de la SCRD antes del 1 de septiembre de 2026.

¿Qué significa que los poemas deben ser inéditos en la convocatoria Reverso Bogotá?

Un poema inédito es aquel que no ha sido publicado en ningún libro, revista, medio digital ni presentado en otra convocatoria o concurso, y tampoco circula en redes sociales o plataformas como YouTube o Spotify antes de la fecha de cierre. Esta condición busca garantizar la originalidad y la exclusividad de las obras presentadas según lo explicado por los organizadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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