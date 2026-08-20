Por: Portal Bogotá

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En el contexto de la política de vivienda en Bogotá, un avance clave se registra para las familias del asentamiento Brisas del Tintal, ubicado en la localidad de Bosa. De acuerdo con la información oficial, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Caja de la Vivienda Popular (CVP) oficializaron la materialización del Convenio Interadministrativo 442 de 2025. Mediante este convenio, RenoBo transfiere de manera gratuita a la CVP el "Lote 1 – El Porvenir", donde, desde 2009, se han construido cerca de 80 edificaciones y habitan más de 300 personas.

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El anuncio tuvo lugar durante una jornada de 'Gabinete al Barrio', en la cual el director de la CVP, Juan Carlos Fernández, resaltó el esfuerzo conjunto para convertir en propietarios a los residentes del sector. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para que estas familias sean dueñas de su vivienda. El alcalde Carlos Fernando Galán es el alcalde de la vivienda social en Colombia, y gracias a su liderazgo estamos en equipo dando esta solución a más de 300 personas. Hoy más que nunca estamos priorizando la vivienda social en Bogotá", afirmó Fernández, según la información oficial.

El paso dado con la transferencia del lote representa un avance esencial para la titulación y formalización de los predios, algo largamente esperado por los habitantes del lugar. La seguridad jurídica sobre sus viviendas es un aspecto clave que ahora se empieza a materializar. No obstante, aún quedan diligencias pendientes para que los títulos lleguen finalmente a manos de cada familia. Entre ellas, se encuentra la cesión de derechos litigiosos por parte de RenoBo a la CVP en sede judicial. Esta es una condición indispensable para continuar el proceso legal y administrativo.

Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, destacó que este avance es producto de una articulación interinstitucional y de un trabajo técnico y jurídico riguroso. De acuerdo con sus declaraciones, la Administración distrital bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán beneficiará con esto a más de 300 personas.

Una vez culminen los trámites judiciales y la CVP asuma la continuidad del proceso, verificará que cada predio cumpla con los requisitos exigidos en la Ley 1955 de 2019; el más relevante es que cada familia demuestre una ocupación ininterrumpida de al menos diez años. La CVP, además, dará acompañamiento jurídico, técnico y social para que las familias tengan la seguridad y confianza necesarias hasta obtener la titulación de su vivienda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso para la titulación de predios en Brisas del Tintal según la CVP y RenoBo?

El proceso para la titulación comienza con la transferencia gratuita del terreno por parte de RenoBo a la CVP. Luego, debe darse la cesión de derechos litigiosos ante la justicia y la CVP continúa con la verificación de los requisitos legales, como un mínimo de diez años de ocupación ininterrumpida. Finalmente, se ofrece acompañamiento integral hasta el otorgamiento del título por parte de la CVP.

¿Qué requisitos establece la Ley 1955 de 2019 para la formalización de viviendas en asentamientos como Brisas del Tintal?

Uno de los principales requisitos de la Ley 1955 de 2019 es que las familias deben acreditar una ocupación ininterrumpida de al menos diez años en el predio. La Caja de la Vivienda Popular se encarga de revisar que se cumpla este y los demás requisitos legales antes de proceder a la formalización y entrega de los títulos de propiedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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