Por: Portal Bogotá

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El reconocido compositor y productor argentino Gustavo Santaolalla llegará a la capital colombiana como parte de su ‘Ronroco Tour’, una gira que celebra uno de los álbumes más emblemáticos de su trayectoria. De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, el evento tendrá lugar en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el próximo sábado 29 de agosto de 2026, a las 8:00 p. m. Esta presentación promete ser un espectáculo único, ya que permitirá al público bogotano disfrutar de un repertorio que explora la riqueza sonora de Latinoamérica.

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Santaolalla es ampliamente conocido por su capacidad de fusionar sonidos tradicionales del continente con propuestas musicales contemporáneas. En esta ocasión, el artista interpretará, junto con su banda completa, piezas esenciales del álbum ‘Ronroco’. Según lo señalado por la página oficial del evento, el álbum destaca especialmente por su aproximación innovadora al sonido del ronroco, instrumento de cuerda típico de la región andina que ha tenido un papel fundamental en la música folclórica. El ‘Ronroco Tour’ también incluirá otros trabajos reconocidos del músico, como composiciones recientes hechas para la serie ‘The Last of Us’, evidenciando el alcance global que ha logrado su obra en el cine, la televisión y más allá.

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera séptima #22-47 de Bogotá, será el epicentro de este encuentro especial. Se recalca que la entrada al concierto requiere boletería paga, disponible a través de TuBoleta, lo que garantiza el acceso a una experiencia de alta calidad en uno de los escenarios más importantes de la ciudad. La relevancia del evento no solo radica en la música misma, sino también en la oportunidad de conectar con propuestas que han marcado hitos en la industria cultural latinoamericana.

Esta presentación hace parte de una agenda cultural vibrante en Bogotá, promovida desde programas institucionales que buscan fortalecer el acceso a diversas manifestaciones artísticas en la ciudad. El concierto de Santaolalla es una de las actividades destacadas para quienes buscan disfrutar de propuestas que trascienden fronteras y continúan inspirando generaciones.

¿Cuándo es el concierto de Gustavo Santaolalla en Bogotá y cómo obtener entradas?

El concierto de Gustavo Santaolalla en Bogotá está programado para el sábado 29 de agosto de 2026, a las 8:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Para asistir, es necesario adquirir entradas a través de la plataforma TuBoleta, según lo confirmado en la información oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

¿Por qué es importante el álbum ‘Ronroco’ en la carrera de Gustavo Santaolalla?

‘Ronroco’ es considerado un hito en la carrera de Gustavo Santaolalla porque marcó una nueva etapa en la exploración de la sonoridad latinoamericana, poniendo en primer plano al ronroco, instrumento tradicional andino. El disco ha sido reconocido como uno de los trabajos más influyentes del artista, fusionando tradición e innovación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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