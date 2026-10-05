Por: EL PILON SA

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Miguel Morales, reconocido intérprete vallenato y conocido en el medio artístico como ‘La Voz’, dio a conocer el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico titulado ‘Es Leyenda 40 Años’. De acuerdo con la información publicada en la cuenta oficial de Instagram del artista (@miguelmorales_lavoz), este álbum estará disponible para los seguidores de la música vallenata en todas las plataformas digitales a partir del viernes 16 de octubre.

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La noticia representa un episodio clave en la carrera de Morales, quien suma ya cuatro décadas de actividad artística continua. Este trabajo especial busca conmemorar su larga trayectoria, durante la cual ha construido una sólida relación con el público amante del folclor vallenato. Morales ha sido testigo y protagonista de historias, emociones y alegrías que lo conectan profundamente con quienes han acompañado su carrera desde los primeros años de su presencia en los escenarios.

El artista enfatizó que ‘Es Leyenda 40 Años’ fue preparado con esmero y entrega, prestando especial atención a honrar las raíces y la esencia original del vallenato. Morales estructuró un repertorio musical en el que se incluyen diversas sorpresas, todo ello pensado para rendir homenaje especialmente a la fidelidad y acompañamiento de sus seguidores en estos 40 años. De este modo, la nueva producción no solo resume el recorrido del artista, sino que también celebra la vigencia y la riqueza del género vallenato, manteniendo viva la tradición musical colombiana.

Adicionalmente, con la presentación de este proyecto, Miguel Morales extendió un llamado a quienes integran su club de seguidores, a quienes identifica como el ‘Moralismo’, invitándolos a sumarse a esta celebración de aniversario que no solo reafirma su vigencia y legado musical, sino que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. Así, Morales busca consolidarse aún más como una figura central en la historia de la música regional, al lanzar una obra que describe como una verdadera colección para sus admiradores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Miguel Morales y dónde se podrá escuchar?

El lanzamiento oficial del álbum ‘Es Leyenda 40 Años’ de Miguel Morales está programado para el viernes 16 de octubre y podrá ser escuchado en todas las plataformas digitales, según lo anunció el propio artista en sus canales oficiales.

¿Por qué el álbum ‘Es Leyenda 40 Años’ es importante para la trayectoria de Miguel Morales?

‘Es Leyenda 40 Años’ tiene relevancia en la carrera de Miguel Morales porque conmemora sus cuatro décadas de labor artística en la música vallenata. La producción, preparada con especial cuidado, busca honrar el legado y el recorrido del cantante, agradeciendo la fidelidad de sus seguidores con un repertorio de canciones que celebran la historia y evolución de su vida profesional en el folclor colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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