Así como una reconocida actriz sorprendió al mundo con un tema personal, los recordados ídolos juveniles venezolanos de los años noventa, Servando y Florentino, reaparecen públicamente en 2026 mostrando una imagen madura y elegante mientras presentan su nuevo sencillo salsero junto a Gilberto Santa Rosa.

Sigue a PULZO en Discover

Lejos de aquellos adolescentes imberbes de cabello largo y camisetas juveniles que protagonizaron la carátula del clásico disco ‘Muchacho Solitario’, hoy los hermanos Primera lucen barba recortada, gafas oscuras y sastrería sofisticada.

Actualmente, el dúo venezolano dedica su carrera a la producción musical, la composición y las giras internacionales de salsa romántica tras presentar su primer álbum de estudio en quince años.

En esta renovada etapa artística, Servando Primera y Florentino Primera estrenan ‘Caballero’, segundo adelanto promocional de su producción discográfica titulada Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B).

Lee También

La canción cuenta con la participación especial de Gilberto Santa Rosa, legendaria figura puertorriqueña que presta su voz a un tema bautizado precisamente con su apodo histórico: El Caballero de la Salsa.

Bajo la producción musical de Yasmil Marrufo y ambos hermanos Primera, “Caballero” reivindica “el romanticismo, los detalles, el respeto y esa elegancia que se demuestra mucho más con acciones que con palabras”.

Según destaca el comunicado oficial sobre el lanzamiento, el sencillo surge “En tiempos donde parece que los caballeros están en peligro de extinción”, apostando por interpretaciones cargadas de sentimiento salsero.

Este estreno sucede inmediatamente después de ‘K-Bron’, primer promocional de Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B), tema donde retomaron su alianza histórica con el reconocido productor Sergio George.

Gira internacional en 2026 y vigencia salsera

Además de trabajar en el estudio de grabación, los cantantes venezolanos recorren escenarios internacionales con su gira ‘Se Buscan: Vivos o Inmortales World Tour 2026’, consolidando su regreso triunfal ante distintas generaciones.

Recientemente, el dúo culminó una exitosa serie de presentaciones por España, logrando ocho conciertos en diez días y registrando tres ‘sold outs’ consecutivos en Barcelona, Madrid y Valencia.

En el arte promocional de ‘Caballero’, Servando viste traje completamente negro con brazos cruzados y gafas cuadradas, mientras Florentino luce traje terracota retro, camisa abierta y lentes verdosos junto a Santa Rosa.

De este modo, los antiguos fenómenos juveniles de los noventa confirman su evolución estética y musical, manteniendo vigentes sus raíces salseras junto a referentes históricos del género latino.

¿Quiénes son Servando y Florentino?

Servando y Florentino son un célebre dúo venezolano de salsa y pop latino integrado por los hermanos Servando Moriche Primera Mussett y Florentino Primera Mussett.

Nacieron en Venezuela como hijos del legendario cantautor Alí Primera y Sol Mussett: Servando en Caracas el 27 de agosto de 1980 y Florentino en Acarigua el 31 de agosto de 1981.

Alcanzaron fama internacional masiva entre 1993 y 1997 como vocalistas principales de la orquesta infantil y juvenil Salserín, popularizando éxitos tropicales como ‘De sol a sol’ y ‘Un amor como el nuestro’.

En 1997 emprendieron su exitosa carrera como dúo independiente lanzando el álbum Los Primera, producción que consolidó canciones emblemáticas como ‘Una fan enamorada’ y ‘Dile a tu dueño’.

Posteriormente publicaron discos fundamentales del repertorio romántico latinoamericano como ‘Muchacho solitario’ (1999), ‘Paso a paso’ (2000), ‘Servando & Florentino’ (2004) e ‘It’s a Wrap / Se acabó’ (2010).

Además de llenar estadios internacionales y protagonizar películas juveniles como ‘La primera vez’ y ‘Muchacho solitario’, diversificaron sus carreras individuales dentro de la industria artística.

Servando se consolidó como reconocido compositor para figuras como Marc Anthony y Jennifer López, mientras Florentino incursionó exitosamente en la actuación televisiva y cinematográfica venezolana.

Tras realizar una pausa discográfica de quince años, regresaron con fuerza mediante giras mundiales agotadas y su nuevo proyecto musical Se Buscan: Vivos o Inmortales.

De este modo, los hermanos Primera mantienen vigente su legado salsero generacional estrenando en noviembre de 2026 el sencillo Caballero junto al puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.