Una triste noticia enluta a la actriz, bailarina y cantante venezolana Estefany Gómez. La artista confirmó el fallecimiento de su hija Stella Lucía, quien murió cuando tenía 24 semanas de gestación. La publicación causó numerosas reacciones entre sus seguidores, que habían acompañado con mensajes de cariño cada etapa de su embarazo.

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El anuncio se conoció el jueves 19 de noviembre, a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, quien compartió el profundo dolor que atraviesa junto a su pareja por la pérdida de la pequeña.

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En sus palabras, Gómez recordó que la llegada de su hija era un sueño que había construido durante años junto a su pareja. Ambos imaginaban cómo sería compartir la vida con ella, verla crecer y disfrutar de los momentos que esperaban vivir como familia.

Sin embargo, ese anhelo terminó convirtiéndose en una dolorosa despedida antes de poder tenerla entre sus brazos.

“Mi Stella, daría cualquier cosa porque siguieras aquí. Por la oportunidad de tenerte en mis brazos, verte crecer saludable y vivir todos los hermosos momentos que se suponía que íbamos a compartir juntos”, expresó.

La actriz también le agradeció a su hija por haberle permitido experimentar la maternidad y aseguró que su recuerdo permanecerá con ella durante toda su vida. En medio de su mensaje, manifestó que mantiene la esperanza de reencontrarse algún día con Stella Lucía, abrazarla y no tener que separarse nuevamente.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía de las huellas de la pequeña, una imagen con la que la pareja quiso recordar a su hija y compartir parte de este difícil momento con las personas que han seguido su historia.

Así había anunciado Estefany Gómez su embarazo

La noticia de la pérdida tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues apenas unos meses atrás la artista había compartido la felicidad que sentía por convertirse en mamá.

El pasado 16 de septiembre, Estefany Gómez publicó un video junto a su pareja y varias imágenes de la ecografía con las que confirmó que estaban esperando a su primer bebé.

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En aquella oportunidad, la venezolana expresó la emoción que sentían por la llegada de un nuevo integrante a la familia y describió cómo la noticia había transformado sus vidas incluso antes de conocer a su hija.

“Un pedacito de ambos viene en camino y, de algún modo, un amor al que aún ni siquiera conocemos ya ha transformado nuestro mundo entero”, compartió.

Días después, el 28 de septiembre, la pareja reveló que esperaba una niña y dio a conocer el nombre que habían elegido para ella: Stella Lucía.

“Bebé Rendón Gómez, ya te amamos más allá de las palabras. Ya eres la luz de nuestras vidas”, escribieron en ese momento.

Durante septiembre y octubre, la creadora de contenido continuó compartiendo fotografías y videos de su embarazo, mostrando algunos momentos de esta etapa y la ilusión que sentían por conocer a su pequeña.

¿Quién es Estefany Gómez?

Estefany Gómez es una artista venezolana que ha desarrollado su carrera en diferentes áreas del entretenimiento. Se ha desempeñado como actriz, bailarina y cantante, además de construir una comunidad en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

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Actualmente reside en Estados Unidos y ha fortalecido su faceta como creadora de contenido digital. La noticia del fallecimiento de Stella Lucía ha generado mensajes de solidaridad de parte de sus seguidores, quienes durante los últimos meses habían celebrado junto a la pareja cada anuncio relacionado con la llegada de la bebé.

Ahora, en medio del duelo, la artista decidió compartir unas palabras para despedir a su hija y recordar el amor que sentía por ella, incluso antes de poder tenerla en sus brazos.

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