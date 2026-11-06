La muerte de un niño de siete meses mientras estaba al cuidado de una mujer en el barrio Guadalupe, en Medellín, llevó a las autoridades a revisar las condiciones en las que funcionaba el lugar. El caso tiene como punto de partida una versión que recibió la Alcaldía: el pequeño fue acostado para dormir y, cuando intentaron despertarlo, ya no reaccionaba.

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El bebé había llegado al establecimiento durante la mañana del martes 3 de noviembre, acompañado por sus padres, dos jóvenes venezolanos de 20 y 23 años que trabajan en una cafetería y un autolavado, respectivamente. La mujer que lo recibió era conocida en el sector por cuidar niños, por lo que la pareja ya tenía referencias de ella.

Horas después, los padres recibieron una llamada en sus lugares de trabajo. La cuidadora les comunicó que el niño no respondía. Ambos salieron de inmediato hacia la vivienda para recogerlo, pero al llegar la mujer les manifestó que el bebé había muerto.

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Los jóvenes lo llevaron en brazos a un servicio de urgencias del nororiente de Medellín. Allí, el personal médico confirmó que no tenía signos vitales. Posteriormente, el cuerpo quedó a disposición de Medicina Legal para la necropsia, que deberá establecer la causa del fallecimiento.

La versión que recibió la Alcaldía sobre la muerte del bebé

En entrevista con El Tiempo, Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, explicó que la administración recibió el reporte de la muerte y activó el acompañamiento a los padres. El funcionario también precisó que el niño estaba en una guardería barrial no formal, un espacio en el que vecinos prestan servicios de cuidado infantil.

Arcila indicó que, según la información entregada sobre lo ocurrido, el bebé se acostó a dormir y no volvió a despertar. “Seguimos con esa versión mientras que Medicina Legal avanza con los resultados de la necropsia”, afirmó el secretario al referirse al reporte preliminar.

El funcionario aclaró que esa es la explicación que se maneja hasta ahora, pero no constituye una conclusión sobre las circunstancias médicas del fallecimiento. La necropsia será determinante para establecer qué le ocurrió al menor y aportar elementos a la investigación que adelanta la Fiscalía.

Qué investiga la Fiscalía y qué papel tendrá Medicina Legal

La Fiscalía deberá avanzar en las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte. El resultado del examen forense permitirá establecer la causa del fallecimiento y orientar las actuaciones posteriores, pues hasta el momento no se ha confirmado qué provocó que el bebé dejara de responder.

El secretario Arcila señaló que la Alcaldía verificó la situación de los padres, a quienes identificó como trabajadores y población vulnerable que llevaba poco tiempo viviendo en el sector. La administración activó acompañamiento psicológico y jurídico para la pareja durante el proceso.

La revisión del lugar donde permanecía el niño también hace parte de los interrogantes que rodean el caso. Según lo explicado por el funcionario, no se trataba de un jardín infantil institucional, sino de un espacio barrial no formal en el que una mujer cuidaba a varios menores.

Alcaldía de Medellín asumirá los gastos funerarios

Ante las dificultades económicas de la familia, la Alcaldía anunció que financiará las exequias del bebé. El secretario de Paz y Derechos Humanos también confirmó que el acompañamiento institucional incluye orientación para los padres mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades esperaban recibir el dictamen de Medicina Legal durante la mañana del viernes 6 de noviembre. Ese resultado será clave para aclarar la muerte del niño y determinar qué otras actuaciones se requieren en el caso.

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