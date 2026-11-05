Por: El Espectador

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El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció recientemente sobre la postura que mantiene el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella frente a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC durante su mandato. Según Santos, el enfoque actual del gobierno estaría intentando “reescribir la historia y deslegitimar el Acuerdo de Paz”. Así lo expresó en su intervención durante el World in Progress Barcelona 2026, aludiendo especialmente a las declaraciones del embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona, quien intervino en el Consejo de Seguridad que examinó la verificación de los puntos pactados en dicho acuerdo.

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Santos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, ya había hecho referencia a la postura del diplomático Gaona. En respuesta a un editorial de El Espectador, el exmandatario expresó: “totalmente de acuerdo”, respaldando la afirmación del medio de que “decir que no es modelo es no conocer los procesos de paz”. Gaona replicó asegurando que sus palabras ante la ONU estaban siendo tergiversadas, y recalcó que Colombia obtuvo respaldo pleno con 15 votos a favor en el Consejo de Seguridad para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante su gira internacional para conmemorar los diez años de negociaciones en La Habana, Juan Manuel Santos ha compartido su experiencia sobre el proceso de paz en varios países. En ese contexto, el exmandatario enfatizó que la posición del actual gobierno responde a “razones ideológicas y políticas que no tienen ninguna lógica y van en contra del sentido común”. Por su parte, el embajador Gaona sostuvo ante la ONU: “el Acuerdo firmado en 2016 no es un modelo para nuestro mundo”.

Las posturas divididas en torno al proceso han suscitado debates entre figuras relevantes, como Humberto De la Calle, quien resaltó que aunque el acuerdo logró la dejación de armas de la guerrilla más poderosa, los grupos que continuaron delinquiendo no alteran el resultado. Además, De la Calle indicó que se compara injustamente con los problemas de la llamada 'paz total' impulsada por otro gobierno.

Abelardo de la Espriella, presidente actual, ratificó el respaldo a su diplomático, destacando la aprobación unánime del Consejo de Seguridad sobre la propuesta de su gobierno en relación con la misión de verificación. Afirmó que Colombia precisa una paz que cuente con seguridad, justicia, instituciones fuertes y la presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional. Así, el debate sobre el valor, modelo y aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 sigue generando intensos cuestionamientos en el ámbito nacional e internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el embajador de Colombia ante la ONU dijo que el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo?

De acuerdo con las declaraciones del embajador Mauricio Gaona, ante la Organización de las Naciones Unidas, su posición se basa en que el Acuerdo de Paz de 2016 no encaja como modelo universal, pues considera que cada realidad nacional es diferente. Gaona argumentó que ha habido interpretaciones incorrectas de su postura, pero destacó el respaldo unánime que obtuvo Colombia para modificar la misión de verificación del Acuerdo, reafirmando que su enfoque pretende adaptar el proceso a las necesidades actuales del país.

¿Qué efectos tiene la postura del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el Acuerdo de Paz?

La posición del gobierno de Abelardo de la Espriella ha desencadenado tanto críticas como apoyos en diferentes sectores. Según comentarios recogidos de figuras como Juan Manuel Santos y Humberto De la Calle, el actual gobierno estaría intentando restarle legitimidad al acuerdo, motivado principalmente por razones políticas e ideológicas. Esta postura mantiene activo el debate sobre el impacto y la continuidad de la implementación del Acuerdo de Paz, así como sobre los mecanismos de verificación internacional de sus compromisos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.