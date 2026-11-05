Por: El Espectador

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La acción de tutela se ha consolidado como una de las herramientas fundamentales para garantizar el derecho a la salud en Colombia. Su fácil acceso permite que cualquier ciudadano pueda presentar una solicitud desde la comodidad de su casa, utilizando formatos gratuitos y sin requerir la intervención de un abogado. En pocos días, una orden judicial puede obligar al sistema a prestar el servicio de salud requerido, incluso si este ya estaba programado para semanas más adelante. De acuerdo con la información presentada por El Espectador, este fenómeno, aunque legítimo, plantea un profundo dilema en la gestión de los recursos del sistema de salud.

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En Bogotá, el alcance de esta práctica resulta evidente. Solo en 2024 se contabilizaron 26.372 acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud, posicionando a la ciudad entre las cifras más altas del país. Cada caso representa una solicitud individual que merece atención; sin embargo, el problema surge cuando la atención prestada de manera preferencial bajo orden judicial afecta el cronograma de quienes aguardaban su turno en la lista de espera. Es decir, adelantar el turno de un paciente puede conllevar que muchos otros sean postergados, sobre todo en un contexto donde no se ampliaron los recursos para responder a la nueva demanda.

El artículo utiliza un ejemplo concreto para ilustrar la magnitud del desafío: si un especialista tiene capacidad para atender mil pacientes en un mes, es decir, cerca de 33 cada día, y todos esos pacientes deciden interponer acciones de tutela para ser atendidos en solo cinco días, el médico debería llevar a cabo 200 consultas diarias. Esto sería materialmente irrealizable, salvo que se cuente con cinco profesionales adicionales, algo que no sería inmediato considerando el tiempo necesario para formarlos. Este caso hipotético revela cómo la acción de tutela puede distorsionar la gestión de citas y servicios dentro del sistema de salud.

Más allá del impacto en la programación, el texto advierte que la utilización masiva de tutelas puede desencadenar un mercado alterno donde se prioriza la atención judicializada, lo que genera efectos negativos sobre las finanzas del sistema. Según El Espectador, cuando la capacidad no crece al mismo ritmo que la demanda, la presión por atender casos inmediatos propicia el aumento de precios y pone en riesgo la sostenibilidad financiera, afectando especialmente a quienes no pueden cubrir sobrecostos y dejando a muchos fuera del servicio al inflarse los precios.

El artículo concluye que la solución no es limitar el derecho a la tutela, sino abordar las causas de su uso excesivo e introducir criterios técnicos reconocidos y transparentes para priorizar la atención y administrar las listas de espera. Solo así puede garantizarse un equilibrio justo entre los derechos individuales y colectivos, evitando que las decisiones judiciales terminen perjudicando, desafortunadamente, a quienes más necesitan el servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias negativas del uso excesivo de tutelas en el sistema de salud colombiano?

El uso excesivo de tutelas en salud, según los datos de El Espectador, desarticula las listas de espera y obliga a priorizar casos por orden judicial sin nuevas capacidades, desplazando recursos y retrasando la atención de otros pacientes. Además, ejerce presión sobre las finanzas del sistema, provoca aumentos injustificados en los precios y puede excluir a quienes no pueden pagar sobrecostos, perjudicando la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.

¿Por qué existen listas de espera en el sistema de salud colombiano?

Las listas de espera existen porque la capacidad de atención, en términos de médicos, camas y equipos, es limitada, como explica El Espectador. Estas listas buscan organizar la prestación de servicios de acuerdo con la disponibilidad real, asegurando que los recursos se asignen de forma equitativa y ordenada ante la demanda que, en muchas ocasiones, supera ampliamente lo que el sistema puede proporcionar en el momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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