Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad Javeriana, ubicada en Bogotá, emitió un comunicado oficial luego del impactante robo que tuvo lugar en sus instalaciones durante la noche del miércoles 4 de noviembre. Siete estudiantes resultaron perjudicadas al ser víctimas de un hurto masivo en el vestidor de mujeres, donde desaparecieron objetos personales de alto valor. Entre los elementos robados se encuentran computadores portátiles, celulares, tabletas, joyas y dinero en efectivo, bienes que estaban guardados en las maletas de las estudiantes. Estas jóvenes participaban en un partido de fútbol en las canchas de la institución en el momento en que se produjo el incidente, según informó El Nuevo Día.

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Las pérdidas derivadas del hurto superan los 60 millones de pesos, cifra que refleja la gravedad del hecho en el contexto de la comunidad universitaria. Ante esto, la universidad expresó en su pronunciamiento que lamenta profundamente lo sucedido, subrayando que el bienestar y la protección de quienes integran la comunidad educativa son temas prioritarios. Además, la institución dejó claro que no solo acompañará a las estudiantes afectadas en la presentación de las denuncias individuales, sino que también ha decidido interponer una denuncia institucional para buscar justicia y avance en las pesquisas correspondientes.

En respuesta al hecho, la Javeriana anunció que activará el proceso de reclamación de la póliza, mecanismo previsto para intentar resarcir parte de los daños materiales ocasionados por el robo. Igualmente, la universidad trabaja de la mano con las autoridades con el objetivo de recopilar la información que permita avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias del hurto, conforme a lo indicado en el comunicado.

Un aspecto relevante del pronunciamiento institucional es la revisión interna de los protocolos de seguridad, especialmente en cuanto a las medidas y controles establecidos para el ingreso a los espacios deportivos. La universidad buscará reforzar aquellos procedimientos que resulten pertinentes para evitar la repetición de episodios similares. Asimismo, con el propósito de brindar atención directa y acompañamiento a las víctimas, la institución dispuso el correo electrónico de Luis Felipe Zuluaga, director de Recursos Físicos (lfzuluaga@javeriana.edu.co), como canal de contacto. Mientras tanto, las autoridades continúan avanzando en las investigaciones correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad tomó la Universidad Javeriana tras el robo en el vestidor de mujeres?

De acuerdo con la información presentada por la Universidad Javeriana, la institución decidió revisar y reforzar los controles y protocolos de seguridad para el ingreso a los espacios deportivos, a fin de prevenir incidentes similares. Además, activó la reclamación de la póliza y colabora con las autoridades para avanzar en la investigación del hurto.

¿Cómo pueden las estudiantes afectadas por el robo en la Javeriana acceder a acompañamiento institucional?

Según el comunicado de la universidad, las estudiantes que fueron víctimas del hurto pueden contactar directamente a Luis Felipe Zuluaga, director de Recursos Físicos, a través del correo electrónico lfzuluaga@javeriana.edu.co. Por este medio recibirán acompañamiento institucional y orientación sobre los siguientes pasos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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